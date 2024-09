Woche der Klimaanpassung 2024

Mit einer fünftägigen Veranstaltungsreihe beteiligt sich die Stadt an der „Woche der Klimaanpassung“.

Viele städtische Gebäude sind Schulen und Kindergärten. Wie kann ein effektiver Hitzeschutz in diesen Gebäuden gelingen? Welche Möglichkeiten gibt es und was tut die Stadtverwaltung? In einem Vor-Ort-Termin werden am Beispiel der Heinrich-Köhler-Grundschule einige der Herausforderungen und Lösungen vorgestellt. Referent ist Thomas Gillich, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (Mo, 16.9., 17 Uhr, Heinrich-Köhler-Schule, Forststr. 4).

Auch der Stadtwald ist vom Klimawandel erheblich betroffen. Bei einem Waldspaziergang erläutert das Team des Forstamts Erhaltungs- und Anpassungsmaßnahmen am „Beispiel-Wald“ in Stupferich (Di, 17.9., 17 Uhr, Parkplatz Bergleshalle). Seit 2022 werden neue Mobilitätspraktiken, Nutzungsszenarien und die Neuverteilung des Straßenraums im Passagehof erprobt, der nicht nur als Parkplatz dient, sondern nun eine neue grüne Aufenthaltsqualität erhalten soll. Beim Termin am Mi, 18.9., 17 Uhr, werden Ergebnisse des Projekts vorgestellt und die weiteren Planungen für den Passagehof diskutiert. Referentin ist Oriana Kraemer vom Stadtplanungsamt.

Auch bei einer Radtour lässt sich die Klimaanpassung erleben: Zwischenziele sind dabei u.a. das Durlacher Tor, der Technologiepark und der Citypark; durch die Südstadt führt die etwa zweistündige Radtour bis zum Zoo. Referentin ist Eva Vogel vom städtischen Umwelt- und Arbeitsschutz (Do, 19.9., 17 Uhr, Treffpunkt: Berliner Platz). Trinkbrunnen sind kostengünstige, gut kontrollierte und gesunde Wasserquellen, verbessern das Mikroklima und werden immer wichtiger für die Stadt.

Eine Spaziertour führt zu einigen Trinkbrunnen in der City. Woran man diese erkennt, wer sie wartet und wie die Qualität überwacht wird, ist das Abschlussthema. Tourbegleiter sind Thomas Frank und Susanne Nürnberger vom Gartenbauamt. Treffpunkt am Fr, 20.9., 17 Uhr, ist der wasserschöpfende Knabe vor der Kleinen Kirche (Kaiserstr. 131). -rw