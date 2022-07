Wölfle-Sommerfest & Aqua-Ball-Turnier 2022

Seit 20 Jahren betreibt ein Förderverein erfolgreich das Freibad Wolfartsweier.

Beim Sommerfest am So, 10.7. ab 13 Uhr will man an frühere Events anknüpfen und ein buntes Programm aus Musik bei laufendem Badebetrieb bieten. Am Fr, 29.7. ab 18 Uhr läuft dann wieder der Outdoor-Event für SchülerInnen und Eltern mit Aqua-Ball-Turnier und Zeltcamp im Wölfle-Freibad. -rowa