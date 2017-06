Wohnen in Karlsruhe – Einrichtungstipps fürs neue Heim

Sie sind gerade nach Karlsruhe gezogen oder haben eine neue Wohnung gefunden?

Jetzt suchen Sie nach Einrichtungsideen? Dann lassen Sie sich doch von den aktuellen Lieblingstrends der Einrichtungsexperten und Influencer inspirieren! Denn mit einem gemütlich eingerichteten Zuhause fühlt man sich doch gleich viel wohler in der Stadt. Zudem findet in Karlsruhe jedes Jahr die Lifestylemesse „Inventa“ statt – wer nach Inspiration für seine Wohnung sucht, sollte dort unbedingt den Bereich Living besuchen. Und nicht zuletzt laden die vielen Einrichtungsgeschäfte in Karlsruhe zum Stöbern nach Möbeln und Deko-Elementen ein.

Skandinavische Gemütlichkeit, neu entdeckt

Skandinavisches Design gilt schon seit Längerem als Synonym für guten Geschmack. Viele bekannte Designer und Einrichtungsklassiker kommen vor allem aus Dänemark. Mittlerweile versuchen Trendsetter auch, das einzigartige dänische Lebensgefühl zu importieren – das gemütliche hygge. Kerzen, vielleicht sogar ein Kamin schaffen warme Lichtinseln, ein kontrastreicher Mix aus Vintage- und modernen Möbeln, dekoriert mit vielen Kissen und Kuscheldecken, machen jeden Raum zu einem entspannten Rückzugsort.

Willkommen im Dschungel

Gar nicht mehr wegzudenken aus modernen Wohnungen sind Pflanzen aller Art; vor allem Kakteen und Sukkulenten sind aktuell ausgesprochen beliebt. Sie sehen nicht nur faszinierend aus, sondern sind auch sehr pflegeleicht, da sie nur wenig Wasser benötigen. Einige Pflanzen passen sogar ins Badezimmer, z.B. Glücksfeder und Yucca-Palme. Sie sollen besonders gut die Luft reinigen. Große Blumentöpfe mit ausladenden Grünpflanzen und Vasen mit sommerlich-bunten Blumensträußen zieren nicht mehr nur die Wohnräume, sondern auch Flure und Eingangsbereiche.

Die Wände schmücken

Der Pflanzentrend zieht sich sogar die Wände hoch, nämlich in Form von Tapeten und Postern, die mit Pflanzen und anderen Naturelementen gemustert sind. Darüber sieht ein runder Spiegel ganz hervorragend aus – ein echter Blickfang ist ein Rahmen aus Messing oder Kupfer. Drumherum gehören Bilder – je mehr, desto besser! Sie werden entweder einzeln oder zu Gruppen arrangiert. Bilder passen übrigens nicht nur an die Wand, sondern sie sehen auch toll aus, wenn man sie auf dem Boden und auf Tischen aufstellt. Gegenwärtig liegen schlichte schwarze und weiße Rahmen im Trend, die sich wunderbar dazu eignen, immer neue Arrangements zu kreieren. Sehr persönlich wird solch eine Bilderwand, wenn man dafür Fotos aus der eigenen Sammlung verwendet. Das Lieblingsbild kann man als Solitär aufhängen oder es mit anderen zu einer Collage kombinieren. Viele Ideen, um eine Collage zu erstellen, findet man zum Beispiel bei CEWE. Wer ein bisschen experimentieren möchte, beschränkt sich nicht auf Fotos, sondern greift beispielsweise auch zu Kunstdrucken, Gemälden und Postkarten – wie wäre es zum Beispiel mit Fotos von Karlsruhe oder Postkarten aus der Region?

Bildrechte: Flickr interiors tommerton2010 CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Wenn es um die Farbe der Wände und Deko-Elemente geht, dominieren zurzeit sanftes Beige und Creme, schlichtes Grau sowie Weiß mit schwarzen Akzenten. In diesem Jahr gesellt sich laut Pinterest eine besondere Trendfarbe hinzu, die den Namen Salbei trägt. Das kühle Grüngrau verträgt sich hervorragend mit den unterschiedlichen Grüntönen der Pflanzen. Einen Kontrast setzt warmes Alt- bzw. Blassrosa, eine weitere Trendfarbe dieses Jahres. Die sanften Beerentöne lassen das mitunter ein bisschen schwere Grün leichter und sanfter wirken.