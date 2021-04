Wohntrend 2021: Das Comeback der Tapete

Wohl dem, der in den vergangenen Monaten ein schönes Heim sein Eigen nennen konnte.

Wenn man sich in seiner Wohnung wohl und geborgen fühlt, kann man leichter die Lockdown-Maßnahmen ertragen. Kein Wunder, dass es einen Run auf die Bau- und Möbelmärkte gab. Man braucht nicht gleich eine neue Einrichtung um sich sein Heim zu verschönern. Die gute Nachricht ist: Es ist keine Frage des Geldes, seiner Wohnung einen individuellen Touch zu geben. Wahre Wunder wirken bezaubernde Tapeten. Lange Jahre war die Raufaser- oder Strukturtapete die erste Wahl in deutschen Wohnungen. Doch wenn man aktuelle Wohnmagazine, Blogs und Instagram-Influencer anschaut, wird klar: Tapeten feiern ihr Comeback! Natürlich mit neuen aktuellen oder historischen Mustern, die auch ihren ganz speziellen Reiz entfalten.

Tapeten geben den Wänden ein neues Gesicht

Wenn es um Tapeten geht, gibt es mittlerweile nichts, was es nicht gibt. Die Auswahl ist riesig und man fragt sich: Warum habe ich solange Raufaser an der Wand gehabt? Denn Tapeten verändern in Handumdrehen die Wohnatmosphäre und den Raumeindruck. Fast unbegrenzt sind die Möglichkeiten und bei einem Anbieter wie Photowall kann man handverlesene Tapeten ganz einfach online bestellen. Sogar der passende Kleister wird mitgeliefert. Durch die Maßanfertigung ist auch der Verschnitt, den man ja meist entsorgen muss, minimiert. Die neue Tapetengeneration lässt sich super einfach verarbeiten. Als Rookie muss man keine Angst haben, dass man nicht tapezieren kann. Tapezieren geht ganz leicht, wenn man Anfängerfehler vermeidet. Deshalb, frisch ans Werk!

Die neuen aktuellen Tapetentrends

Erlaubt ist, was gefällt. Sehr beliebt sind florale Motive, ob abstrakt oder realistisch. Koralle ist eine nahezu unverwüstliche Trendfarbe. Doch jetzt ist sie sanfter getönt oder wird mit Schwarz-Weiß bzw. mit Beige kombiniert. Spannende Blau-Grün-Kompositionen machen eine ganz andere Stimmung und erzeugen sehr interessante Raumeindrücke. Wer ein Zimmer als Homeoffice nutzt, dem sei zu einer blauen Farbstimmung geraten, die nachhaltig das Konzentrationsvermögen unterstützt.

Anything goes

Glatte, nur verputze Wände sind meist unpraktisch, da man schnell kleine Schrammen und Schlieren sehen konnte. Ein angesagter Trend sind außergewöhnliche Strukturen, die das Bouquet von Kork oder Zuckerrohr aufnehmen. Auch hier gibt es ein weites Farbspektrum: Vom erdigen Kolorit über viele verschiedene Grüntöne bis hin zu tropischen, gelben, hellroten blütenförmigen Farbtupfern. Eine Alternative sind filigrane und gleichmäßige Muster in warmen Rottönen. Designs mit orientalisch anmutender Flora in leichten Pastellfarben schaffen eine mystische Atmosphäre. Akzente werden mit einer Schwarz-Weiß-Optik mit klaren Formen und Linien gesetzt.

Tapeten in Altbauwohnungen und Neubauwohnungen

Bei der Tapetenauswahl sollte man grundsätzlich den Unterschied zwischen Altbauwohnungen mit hohen Decken und Neubauwohnungen mit den Standarddeckenhöhen beachten. Große hohe Räume vertragen große Muster, künstlerische Motive und Formen. Wer sich allerdings dafür entscheidet, sollte Bilder nur sparsam hängen oder ganz darauf verzichten. Die Gefahr, dass der Raum überfrachtet wird, ist groß. Doch auch in klassischen Neubauwohnungen oder eher kleineren Häusern kann man mit an den Raum angepassten Tapetenunikaten seinen ganz individuellen Akzent setzen. Mit dezenten oder puristischen Mustern und ruhigen Farbwelten schafft man harmonisch wirkende Räume. Klassiker sind filigrane oder abstrakte Blumendekore und natürliche Grüntöne. Sie werden gern genommen, wenn der Raum harmonisch feminin wirken soll. Die neue Wandgestaltung sollte sich auch in der Neugestaltung der Pflanzenwelt widerspiegeln. Das ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem I. Wann fangen Sie mit dem Refreshen der Wohnung an?