Wundertüte 2025

Früher war mehr „Lametta“, aber was da jetzt wohl drinstecken mag?

Das fragen sich alle, die über 13 Jahre im Dezember zum 2010 in der Fleischmarkthalle an den Start gegangenen „Glitzerevent im Advent“ gepilgert sind, um das besondere Geschenk zu finden, sich unterhalten zu lassen, Freunde zu treffen, etwas zu essen oder zu trinken, die Kids bespaßen zu lassen und sich einfach eine gute Vorweihnachtszeit zu bescheren. Denn 2024 hat sich das „Lametta“-Veranstalter-Team zurückgezogen und so macht das Tollhaus dieses Jahr selbst die „Wundertüte“ auf – auch in ehrwürdiger Namensanspielung auf die limitierten Überraschungsbundles.

Vermutlich nicht ganz so üppig dekoriert wie ihr Vorgänger, will sie nicht nur eine Alternative zu den herkömmlichen Weihnachtsmärkten mit ihren typischen Ständen und Angeboten sein, sondern auch deutlich mehr hermachen als ein reiner Kunst- und Designmarkt: Mit mehr als vier Dutzend handverlesenen Ausstellern aus Karlsruhe und ganz Deutschland, die Kreatives, Außergewöhnliches, Einzigartiges und Extravagantes aus den Bereichen Kunst, Design, Handwerk, Kulinarik und Kultur offerieren.

Neuerung: Das gesamte Schlachthof-Gelände wird einbezogen; die Fettschmelze und das Atelierhaus bekommen ebenso „Wundertüten“-Dependancen wie das benachbarte Perfekt Futur: Im Gründerzentrum erwartet die Besucher zwischen Backwaren und dem einladenden Duft aus dem Café Alina ein Designbücherflohmarkt, künstlerische Aktionen, musikalische Beiträge und Jonglage. Der Eintritt für beide „Wundertüten“-Tage beträgt nach wie vor fünf Euro. -pat