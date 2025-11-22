Zehn Jahre ßpace
Stadtleben // Artikel vom 22.11.2025
Vor einer Dekade im Jahr des 300. Karlsruher „Stadtgeburtstags“ öffnet der Projektraum ßpace erstmals seine Glastür – als Experimentierfeld für die freie Szene und Zwischenraum für Kulturprojekte sowie Stadtentwicklungsimpulse jenseits des Schlachthof-Areals.
Jetzt feiern die Macher von Die Anstoß „zehn Jahre voller Ideen, Begegnungen, Resonanzen und Freundschaften. Zehn Jahre Plenumsdiskussionen, Anträge schreiben, Teppiche schleppen. Zehn Jahre Kribbeln im Bauch und Leuchten in den Augen. Zehn Jahre ehrenamtliches, gemeinnütziges Engagement für eine kulturell vielfältige und lebenswertere Stadt“ mit Impulsen von Kulturbüro-Leiterin Susanne Ablaß, Norina Quinte und Adrian Wagner, „glutroten Drinks, schmoover Musik und jede Menge nette Menschen zum Anstoßen, gemeinsamen Revuepassierenlassen und neue Pläne schmieden.“ -pat
Sa, 22.11., 18-1 Uhr, ßpace, Fritz-Erler-Str. 7, Karlsruhe, Eintritt frei
