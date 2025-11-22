Zehn Jahre ßpace

Stadtleben // Artikel vom 22.11.2025

ßpace

Vor einer Dekade im Jahr des 300. Karlsruher „Stadtgeburtstags“ öffnet der Projektraum ßpace erstmals seine Glastür – als Experimentierfeld für die freie Szene und Zwischenraum für Kulturprojekte sowie Stadtentwicklungsimpulse jenseits des Schlachthof-Areals.

Jetzt feiern die Macher von Die Anstoß „zehn Jahre voller Ideen, Begegnungen, Resonanzen und Freundschaften. Zehn Jahre Plenumsdiskussionen, Anträge schreiben, Teppiche schleppen. Zehn Jahre Kribbeln im Bauch und Leuchten in den Augen. Zehn Jahre ehrenamtliches, gemeinnütziges Engagement für eine kulturell vielfältige und lebenswertere Stadt“ mit Impulsen von Kulturbüro-Leiterin Susanne Ablaß, Norina Quinte und Adrian Wagner, „glutroten Drinks, schmoover Musik und jede Menge nette Menschen zum Anstoßen, gemeinsamen Revuepassierenlassen und neue Pläne schmieden.“ -pat

Sa, 22.11., 18-1 Uhr, ßpace, Fritz-Erler-Str. 7, Karlsruhe, Eintritt frei

Anfang « Weihnachtsmärkte im Bad Bergzaberner Land 2025 | Fünf-Menüreihe „Begegnungen“ » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 4 plus 2.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

16. Karlsruher Weihnachtscircus

Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025

„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“

Weiterlesen …
Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk (Foto: Dieter Schleicher)

Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025

Stadtleben // Artikel vom 11.12.2025

Die Mischung macht’s!

Weiterlesen …

Malibelle @ Staudt

Stadtleben // Artikel vom 05.12.2025

Der Herbst ist angekommen in Claudia Staudts Waldstraßen-Boutique.

Weiterlesen …
Tierisch gut (Foto: Jürgen Rösner)

Tierisch gut 2025

Stadtleben // Artikel vom 29.11.2025

Die „Messe für Hund und Katze“ rückt wieder vor in den November und erwartet Zwei- und ihre Vierbeiner am ersten Adventswochenende.

Weiterlesen …
Fächer Palast

Fächer Palast 2025

Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025

Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.

Weiterlesen …
Frauen-Kleidertausch

Frauen-Kleidertausch

Stadtleben // Artikel vom 23.11.2025

Gut erhaltene Kleidungsstücke, Schuhe, Gürtel, Handtaschen und andere Accessoires, die zu schade zum Wegwerfen sind, können hier ohne Gegenleistung mitgenommen werden.

Weiterlesen …
Horst Lauinger

Fünf-Menüreihe „Begegnungen“

Stadtleben // Artikel vom 23.11.2025

Um „Begegnungen“ von Gegensätzlichem geht es in der diesjährigen Sonntagsmenüreihe des Nordstadt-Restaurants mit Kneipencharakter.

Weiterlesen …
ßpace

Zehn Jahre ßpace

Stadtleben // Artikel vom 22.11.2025

Vor einer Dekade im Jahr des 300. Karlsruher „Stadtgeburtstags“ öffnet der Projektraum ßpace erstmals seine Glastür – als Experimentierfeld für die freie Szene und Zwischenraum für Kulturprojekte sowie Stadtentwicklungsimpulse jenseits des Schlachthof-Areals.

Weiterlesen …
Karolinen-Weihnachtsmarkt (Foto: Dirk Wohlrabe)

Weihnachtsmärkte im Bad Bergzaberner Land 2025

Stadtleben // Artikel vom 22.11.2025

Die Wein- und Walddörfer im äußersten Süden der Pfalz schlagen ihre Weihnachtsmarktbuden auf.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper