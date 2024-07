Der 2017 in Monte Carlo preisgekrönte Zirkus Charles Knie schlägt für zehn Tage sein Zelt auf dem Messplatz auf.

Mit der vor zwei Jahren erstmals präsentierten hochmodernen „On-Stage-Produktion“ wurde er zum Trendsetter; für die Tournee 2024 hat der Branchenprimus das Konzept einem kompletten Relaunch unterzogen: Es soll noch bunter, lebendiger, spektakulärer und lustiger werden! Eine zentrale Rolle spielen dabei 100.000 Liter Wasser, die bis zu 15 Metern hoch in die Zirkuskuppel katapultiert werden.

Über 40 internationale Top-Artisten, Tänzer, Sänger und Comedians befinden sich im Programm „100.000 Liter Emotionen – wenn Wasser zur Show wird“ entweder an einem tropischen Strand oder tauchen hinab in die Tiefen des Meeres. Die Materialschlacht für dieses Spektakel ist gigantisch, allein 40 Sattelauflieger braucht es für die Wassermassen des Ozeans! Ohne Bruch mit den Traditionen transformiert Charles Knie den klassischen Zirkus in eine große Show für die ganze Familie, auf einem Niveau, das dem Vergleich mit großen Musicalproduktionen standhält.

-pat



