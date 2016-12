2. Ettlinger Poetry Slam

Das Kohi in der Südstadt hat seine Poetry Slams auch auf große Bühnen gebracht wie z.B. ins Tollhaus.

Jetzt präsentiert man ein „Who Is Who“ der deutschen Slamszene in Ettlingen. Zur poetischen Kissenschlacht treffen sich Marvin Suckut (Konstanz), Yannick Steinkellner (Graz), Wehwalt Koslovsky (Berlin), Karsten Hohage (Weinheim), Alex Simm (Konstanz), Aaron Schmitt (Braunschweig), Philipp Stroh (Offenburg), Sylvie le Bonheur (Mannheim) und Laura Gommel (Heigenheim). Special Guest ist der Musiker und mehrfache englische Poetry-Slam-Champion Peter Bearder aka Pete The Temp. -rw