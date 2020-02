24. Karlsruher Weiterbildungstag

Ein prall gefülltes Programm zu allen Fragen der beruflichen Weiterbildung bündelt das Netzwerk für berufliche Fortbildung Karlsruhe an diesem Tag mit Vorträgen, persönlicher Beratung und einer Weiterbildungsmesse.

Das Regionalbüro für berufliche Fortbildung, das den kostenlosen „Karlsruher Weiterbildungstag“ seit vielen Jahren organisiert, versammelt dazu rund 30 Weiterbildungseinrichtungen aus den Bereichen Betriebswirtschaft, Technik und Produktion, Informations- und Kommunikationstechnik, Sprachen sowie Sozial-, Gesundheits- und Erziehungswesen.

Workshops und Vorträge beleuchten verschiedenste Aspekte beruflicher Chancen durch Weiterbildung: Welche Kompetenzen erfordert die digital geprägte Arbeitswelt? Was verbirgt sich hinter digitalen Lernformen? Und wie gelingt der Quereinstieg in Pflege oder Handwerk? In individuellen Beratungsgespräche zur beruflichen Standortbestimmung und zum Perspektivenausloten lässt sich auch die Finanzierungsfrage klären. -pat