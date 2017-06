25 Jahre HfG

Am 15. April 1992 eröffnete die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.

Zwei prominent besetzte Gesprächsrunden reflektieren ihre Geschichte und wagen Blicke in die Zukunft: Am Mo, 26.6. diskutieren der Architekt Daniel Libeskind, die Szenografin Beatrix von Pilgrim, ZKM-Chef Peter Weibel und HfG-Rektor Siegfried Zielinski ab 17.30 Uhr; am Mi, 28.6. sind die Medienkünstler Marie Jo Lafontaine, Marcel Odenbach und Klaus vom Bruch zu Gast (19 Uhr, jeweils HfG, Großes Studio). -fd