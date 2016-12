34. Karlsruher Bücherschau

Sie ist deutlich kleiner als ihr kurz vorher stattfindendes Frankfurter Pendant, aber dafür länger.

Ganze dreieinhalb Wochen lässt sich auf der „Karlsruher Bücherschau“ Gedrucktes erkunden, Verlage stellen ihr Programm vor und die Besucher können schauen, blättern und sich anregen lassen. Ganz besonders natürlich beim umfangreichen Rahmenprogramm, das weit über die übliche Lesung hinausgeht und auch in die Bereiche von Kabarett, Poetry Slam oder Verkostung ausgreift!

Beispielsweise bei den Konzert-Lesungen mit Wolfgang Abendschön und seiner Rock- und Gospel-Band „Akzente“: Einmal trifft sich der Rockpoet mit dem Psychiater Dr. Manfred Lütz, der mit Titeln wie „Irre! Wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen“ und „Bluff – Die Fälschung der Welt“ Überzeugungen umkrempelt (So, 20.11., 19 Uhr, Stadtkirche), beim zweiten Termin ist Patrick Roth zu Gast, der auf den Spuren des Lichts eindringliche Bilder entstehen lässt, wie es sonst nur Kino kann (Sa, 3.12., 20 Uhr, Kleine Kirche).

Der jüngst in Frankfurt mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Bodo Kirchhoff kommt mit seinem Siegertitel „Widerfahrnis“ zur Lesung (Sa, 19.11., 20 Uhr); „Cox oder Der Lauf der Zeit“ bringt Christoph Ransmayr mit, einen farbenprächtigen Roman über den Kaiser von China, einen englischen Uhrmacher und darüber, wie nur das Erzählen über die Zeit triumphieren kann (Mo, 21.11., 20 Uhr, Jubez).

Ihre neuen Regionalkrimis stellen u.a. Wolfgang Burger, Eva Klingler und Wolfgang Schorlau vor; in ganz andere Regionen entführt dagegen das Gastland Schottland – hier gibt’s z.B. deutsch-englische Lesungen, Einblicke in die Highland-Saga, eine Schnupperstunde Scottish Country Dancing sowie am St Andrew’s Day eine Whisky-Verkostung. Und wie immer ist auch der Lesenachwuchs angesprochen: Schülerlesungen, die Schülerfilmwoche und der Kindertag am 20.11. mit ganz viel Janosch stellen sicher, dass es auch in Zukunft möglichst viele Buchfreunde geben wird... -bes