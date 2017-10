35. Karlsruher Bücherschau

Ein Elch begrüßt die Besucher der 35. „Bücherschau“, denn Schweden wird in diesem Jahr das Gastland sein.

Die Autoren von dort haben bekanntlich ein gewisses Händchen für gute Krimis, wie gleich der Auftakt beweist: Sofie Sarenbrant bringt zur deutsch-schwedischen Krimilesung ihr neues Buch „Das Mädchen und die Fremde“ mit (10.11., 20.15 Uhr), Jenny Rogneby ihr Werk „Leona – Alles hat seinen Preis“ (12.11., 20.15 Uhr), weitere Krimi-Autoren folgen. Und natürlich darf auch die zweite ganz große Kompetenz des Landes nicht fehlen: die Kinder- und Jugendliteratur

! Hier prägen z.B. Pettersson und Findus den Kindertag am 19.11. und Pippi, Ronja, Karlsson & Co. laden zum Kostümwettbewerb. Ein weiteres Highlight ist die Lesung mit Stefanie Sargnagel, die auf Einladung der Literarischen Gesellschaft am So, 12.11. (20 Uhr, P8) zum ersten Mal nach Karlsruhe kommt und ihr neues Buch „Statusmeldungen“ vorstellt. Obligatorisch sind natürlich auch die Klassiker wie die Flüssigen Freitage und musikalische Lesungen wie jene mit Harald Hurst und Gunzi Heil. -bes