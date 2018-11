36. Karlsruher Bücherschau

Ganz grob geschätzt werden allein in Deutschland jährlich rund 100.000 neue Bücher von Verlagen veröffentlicht, und weil da kein Mensch den Überblick behalten kann, muss gut ausgewählt werden.

Literatur-Events wie die „Karlsruher Bücherschau“ reduzieren die überwältigende Fülle auf ein überschaubares Maß, sie erlauben das Stöbern in einzelnen Büchern und Themenwelten. Buchvorstellungen bringen Autoren und Publikum zusammen; Schülerlesungen, Workshops, Theater und die Schülerfilmwoche richten sich dabei gezielt an die jüngeren Bücherfreunde. Über die Landesgrenze im Nordwesten wird mit dem diesjährigen Gastland geblickt: den Niederlanden.

Windmühlen, Poffertjes und Tulpen stehen beim „Niederlande-Tag“ (So, 18.11.) im Fokus und im Schnuppersprachkurs heißt’s: „We wensen je veel plezier“! Vieles dreht sich in der Literaturszene um das Älterwerden – Monika Bittl schreibt in „Man muss auch mal loslassen können“ (Do, 22.11.) humorvoll über dessen Schatten- und Sonnenseiten, Sky du Mont greift das Thema ebenfalls auf und weiß, wenngleich ganz offensichtlich nicht aus eigener Erfahrung: „Jung sterben ist auch keine Lösung“. Wenn Söhne in die Jahre kommen und ihre Mütter sie auf Besichtigungstour durch Pflegeheime schicken, dann ist es Zeit für Altersplanung. Rentnerband? Rentnergang? Du Mont stellt am Sa, 1.12. die originellsten Lebensentwürfe höherer Jahrgänge vor.

Eher um die Jugend geht es Manfred Spitzer: Warnende Töne schlägt er im Hinblick auf „Die Smartphone-Epidemie“ an; in einem Vortrag (Sa, 24.11., Abb. rechts) spricht er über die Gefahren, die vom allgegenwärtigen externen Zweit-Gehirn ausgehen können. Wie immer paart sich auf der „Bücherschau“ die Literatur auch mit anderen Genres wie der Musik oder der Kulinarik. Oder der Kunst: Zu einer Lesung mit Bilderausstellung tun sich Hans-Peter Kipfmüller und Candace Carter zusammen, er mit Kurzgeschichten, sie mit Bildern von wirbelnden Frauenkörpern, Titel: „Du schöner als draußen!“ (22.11.). -bes