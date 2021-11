39. Karlsruher Bücherschau Light

Auch in ihrer „Light“-Ausgabe versucht die „Karlsruher Bücherschau“, Orientierung angesichts der VÖ-Fülle zu geben, wenngleich die Buchausstellung Corona-bedingt noch pausieren muss.

Da passt es doch, dass Peter Stamm zum Auftakt in seinem neuen Roman „Das Archiv der Gefühle“ von Melancholie und Einsamkeit während der Pandemie erzählt. (Mo, 8.11., 19 Uhr, Prinz-Max-Palais). Die Ausbeutung von Flüchtlingen gab Wolfgang Schorlau Stoff für seinen neuen politischen Kriminalroman „Der Tintenfischer“ (Do, 18.11., 19 Uhr, Meidinger Saal).

Einblicke hinter die Welt der Bücher gibt der „Verleger des Jahres 2020“ Thedel von Wallmoden, der den Wallstein-Verlag u.a. mit aufwendig gestalteten Titeln zu einem der maßgebenden des Landes gemacht hat und in einem Vortrag über die Praxis berichtet (Do, 25.11., 19 Uhr, Prinz-Max-Palais). Der Literaturbetrieb ist ebenso Thema des neuen Buchs von Georg-Büchner-Preisträger Friedrich Christian Delius, der in „Die sieben Sprachen des Schweigens“ Autobiografisches und Zeitgeschichtliches verbindet (Fr, 26.11., 19 Uhr, Prinz-Max-Palais).

Die musikalische Lesung zur Resistenza, dem italienischen Widerstand gegen Faschismus und Nazi-Besetzung, mit Reinhold Joppich, Mario di Leo und einem Manifest an die Freiheit (So, 21.11., 11.15 Uhr, Meidinger-Saal) sowie der Bildvortrag von Horst Schmidt über „Japangärten in Deutschland“ (Fr, 12.11., 18.30 Uhr, Meidinger-Saal) präsentieren Literatur multimedial. Vor einem True-Crime-Hintergrund erzählt Miha Mazzini von der Löschung Tausender Menschen aus öffentlichen Registern in Slowenien, die plötzlich offiziell nicht mehr existierten (Sa, 13.11., 17.30 Uhr, Meidinger-Saal).

Doch es gibt auch „Lichte Horizonte“, eine Liebesgeschichte von Daniela Engist (Di, 23.11., 18.30 Uhr, Meidinger-Saal). Fürs kommende Jahr plant die „Bücherschau“, sich neben Stadt, Regierungspräsidium und Literarischer Gesellschaft mit weiteren Veranstaltungsorten und Kooperationspartnern wie dem ZKM und dem Staatstheater noch breiter aufzustellen. -fk