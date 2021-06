9. Kinderliteraturtage

Notfalls auch digital am Start sind die „Kinderliteraturtage“, die bei Kinder und Jugendlichen vom Kindergartenalter bis hin zur Oberstufe das Interesse an Literatur wecken und fördern sollen.

Etwa 80 Veranstaltungen finden an rund 30 Karlsruher Schulen statt. AutorInnen besuchen die Schulklassen und lesen aus ihren Büchern; dazu gehören Exponenten der regionalen Szene wie Markus Orths mit den „Luftpiraten“ oder Andrea Liebers mit „Finn macht es anders“, aber auch national bekannte Namen wie Dorit Linke mit „Jenseits der blauen Grenze“ oder Thomas Feibel, bekannter Journalist in Sachen Kinder und Computer mit dem Jugendroman „Ich weiß alles über dich“.

Darüber hinaus bieten Schauspieler und Theatergruppen Poetry-Slam- oder Rap-Workshops sowie Schreibwerkstätten im Unterricht an. Das Junge Staatstheater, das Marotte Figurentheater oder die Kindermalwerkstatt Kind & Kunst bieten über 20 Veranstaltungen an. Eröffnung ist am Fr, 11.6. um 10.30 Uhr im Fichte-Gymnasium durch BM Albert Käuflein und Stefanie Heiner, Leiterin des Jungen Staatstheaters. Eine Aufführung des Klassenzimmerstücks „Nina und Paul“ von Thilo Reffert schließt sich an. Die Aufzeichnung kann als Video-on-Demand auf dem Youtube-Kanal der Stadt aufgerufen werden. -rowa