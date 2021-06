AfB Social & Green IT: Let’s Get Digital

Der von der Initiative „Mobiles Lernen“ des gemeinnützigen IT-Unternehmens AfB Social & Green IT ausgeschriebene Schulwettbewerb „Let’s Get Digital“ ruft Schulklassen deutschlandweit dazu auf, sich mit folgenden Fragestellungen als Video, Geschichte oder Bildpräsentation kreativ auseinanderzusetzen.

„Was bedeutet digitale Klasse für euch? Wie kann digitales Lernen funktionieren? Welche Rolle spielen dabei eure Eltern? Wie könnte die Zukunft der digitalen Bildung aussehen?“ Die besten drei Einsendungen werden von der „AfB Education Team“- Fachjury mit Hardware im Wert von rund 30.000 Euro belohnt. Teilnahmeberechtigt sind Schulklassen aller Schularten, die noch nicht im Klassensatz einheitlich mit mobilen Endgeräten ausgestattet sind. Der erste Preis (ein Jahr „Mobiles Lernen“ mit iPads für die ganze Klasse inkl. Zubehör, Mobile-Device-Management und Lernportal „Binogi“) wird an jene Klasse vergeben, die den Beitrag eingereicht hat. Der zweite („Mobiles Lernen“-Gutschein im Wert von 5.000 Euro) und dritte Preis („Mobiles Lernen“-Gutschein im Wert von 3.000 Euro) geht an die gesamte Schule und ist je zwei Jahre gültig.

Einsendeschluss ist Di, 15.6., weitere Teilnahmebedingungen unter www.mobileslernen.eu/wettbewerb. Der gemeinnützige IT-Refurbisher AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen und beschäftigt an 20 Standorten (darunter Ettlingen) 500 Mitarbeiter, davon 45 Prozent mit Behinderung. Seit 2004 übernimmt AfB ausrangierte IT- und Mobilgeräte von mehr als 1.000 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen und verkauft sie generalüberholt mit min. zwölf Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen. Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB zuletzt mit dem „Deutschen Nachhaltigkeitspreis“ ausgezeichnet. Über seine Initiative „Mobiles Lernen“ setzt sich AfB für Chancengleichheit im Bildungswesen ein und hat so in den vergangenen 15 Jahren 5.000 Schulen und Bildungseinrichtungen mit Laptops, iPads und Tablets ausgestattet. -pat