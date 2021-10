Afrika Union: Simbabwe & Südsudan

Die Afrika Union Karlsruhe stellt in Kooperation mit dem IBZ und dem Kulturbüro zum zwölften Mal afrikanische Staaten vor.

Die Referierenden haben ihre Wurzeln in Afrika, ihre Wahlheimat in Deutschland. Sie bieten einen persönlichen Einblick in die Länder, Geschichte, Politik und Kultur. Dieses Mal liegt der Fokus auf Simbabwe und Südsudan. Hybrid-Veranstaltung mit anschließendem Austausch. - rowa