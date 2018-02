Amerika von Nord nach Süd

„Alaska nach Feuerland – 41.000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Amerika“, der Titel der Multivisionsschau gibt die Eckdaten vor.

In Farbe und mit Geschichten polstert der Weltenradler Thomas Meixner die nackten Fakten auf: Er radelte durch die arktische Stadt Inuvik, dann nach Vancouver, dann einmal quer durch die USA. Er besuchte Yukatan, fuhr durch Kuba, passierte den Dschungel im Amazonas und erklomm den Hausberg von La Paz in Bolivien. Die südlichste Stadt unseres Planeten war ein letzter Meilenstein; danach rollte die Tour nach 20 Monaten in Chiles Hauptstadt aus.