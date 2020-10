Android 12 macht den Weg frei für alternative App-Stores

Damit hätte wohl niemand gerechnet.

Gerade erst verkündete Google, strenger dabei zu sein, die in den Nutzungsbedingungen eigenen 30 Prozent an In-App-Käufen aus Apps, die im Play Store angeboten werden, einzutreiben. Und schon wendet sich wieder das Blatt als eben der Google Konzern öffentlich machte, dass es in Android 12 einfacher werden soll, alternative App Stores zu installieren.

Die Lage bislang

Zumindest Android-Usern war es bisher möglich, APK-Dateien zwar etwas umständlich aus dem Internet herunterzuladen, aber dennoch überhaupt auf dem Telefon zu installieren. Diese funktionierten dann genauso gut, als wenn sie aus dem App Store selbst wären. Bislang hatten nur iPhone-User Pech gehabt, denn sie waren aufgrund der iOS-eigenen Plattform an den App Store gebunden. Eine App, die nicht im App Store des jeweiligen Landes des Wohnsitzes gab, konnte also keinesfalls installiert werden. Und gerade weil in den vergangenen Wochen und Monaten besonders Kritik an Apple und Google bezüglich ihrer Nutzungsbedingungen aufkam, will Google nun anscheinend versuchen, sein Image zu retten. Indem es also andere App Stores auf dem Telefon erlaubt, gibt es dem Nutzer gleichzeitig die Möglichkeit auch nur darüber Einkäufe zu tätigen. Dabei geht Google zwar Profit verloren, aber das Saubermann-Image bleibt immerhin erhalten. Und in dem Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games ist es anscheinend genau das, was auf dem Spiel steht: Prestige.

Googles Umschwung

Der Vize-Präsident von Google Produktmanagement, Sameer Samat, kündigte gerade erst die Änderungen an. Und er tat dies in einer Weise, die zum Vergleich mit Apples restriktiveren iOS-App-Store-Regeln einlädt: „Wir glauben, dass Entwickler die Wahl haben sollten, wie sie ihre Apps vertreiben, und dass die Stores um das Geschäft des Konsumenten und des Entwicklers konkurrieren sollten. Auswahl war schon immer ein Kerngedanke von Android und deshalb hatten Konsumenten schon immer die Kontrolle darüber, welche Apps sie benutzen, sei es ihre Tastatur, Messenger-App, Telefonwählgerät oder App-Store.“

Besonders interessant wird es für den Nutzer, denn auch Apps die im Google Play Store nicht angeboten werden, können von einem Drittanbieter ganz schnell und einfach heruntergeladen werden. Das betrifft z.B. Casino-Apps, solche wie Comeon, diverse Indie-Apps und Anbieter, die bisher noch keinen Vertrag mit Google unterschrieben haben.

Und was macht die Konkurrenz?

Apple dagegen steckt diesbezüglich noch in der Steinzeit. Gerade erst mit der Veröffentlichung von iOS 14 wurde es den Nutzern großzügigerweise erlaubt, ihren eigenen Standard-E-Mail-Client und ihre eigene mobile Browser-App auszuwählen. Im Prinzip also das zu tun, was Android-Nutzer bereits seit der ersten Stunde angetan haben. Google will mit dieser Änderung wahrscheinlich nicht nur die Nutzer zufriedenstellen, sondern auch guten Willen im Gerichtsverfahren zeigen. Denn Apple und Epic Games haben sich mittlerweile gegenseitig verklagt und Epic Games hat außerdem Anzeige gegen den Google Play Store eingereicht, bei denen das gleiche Problem mit den In-App-Zahlungen vorliegt. Sollte es also zu einer Entscheidung gegen die beiden großen App-Anbieter kommen, so steht Google vor den Richtern zumindest reumütiger da als Apple. Die folgenden Strafzahlungen könnten für Google somit deutlich milder ausfallen.

Wie sich der Prozess entwickelt, werden wir frühestens im Januar erfahren, wenn die offiziellen Vorbereitungen und Vorverhandlungen stattfinden. Ein endgültiges Urteil in diesem Fall soll erst im Sommer nächsten Jahres gefällt werden. Bis dahin bleiben wir gespannt, welche Änderungen Google an seinem Android-System bis dahin noch weiter vornimmt, um es sowohl nutzerfreundlicher zu gestalten als auch den Entwicklern ein Stückchen entgegenzukommen.