Anti-Aging mit CBD

Cannabidiol, kurz CBD genannt, ist vielen bekannt.

Meist jedoch als Helfer bei Schmerzen, der unter anderem auch Entzündungen bekämpfen kann. Des Weiteren wird CBD häufig bei Schlafstörungen oder auch Depressionen und Angst- und Panikattacken eingesetzt. Zudem unterstützt CBD das Immunsystem. Dass der Wirkstoff aber auch einen vorteilhaften Effekt auf unsere Haut und somit die Falten hat, wissen nur wenige. Der Inhaltsstoff der Hanfpflanze regt ämlich die Zellerneuerung an und kann so vor frühzeitiger Hautalterung schützen.

Weshalb bekommen wir Falten?

Das Altern ist ein normaler biologischer Prozess und gehört einfach dazu. Leider kann man diesen Prozess nicht aufhalten. Lediglich die plastische Chirurgie oder das Spritzen von Botox trägt dazu bei, dass Falten nicht sichtbar sind, weshalb diese Methoden sehr gerne genutzt werden. Doch nicht jeder möchte sich einer Schönheitsbehandlung unterziehen, da hier eindeutig die Ausstrahlung verloren geht und von Natürlichkeit keine Rede mehr ist. Mit CBD jedoch kann dieser Prozess verlangsamt werden. Die Produkte mit Cannabidiol sind somit eine hervorragende Alternative, die zudem noch unkompliziert selbst anwendbar sind.

Je älter man wird, desto mehr verliert die Haut an Elastizität und Spannkraft. Somit entstehen Falten, die natürlich im Laufe der Zeit immer tiefer werden. Dies liegt daran, dass der Körper immer weniger Elastin und Kollagen bildet und somit die Haut an Spannkraft verliert. Doch gerade diese beiden Stoffe sind besonders wichtig, um die Haut elastisch zu halten. Gleichzeitig bilden die Talgdrüsen im Alter weniger Fett, was dann dazu führt, dass die Haut deutlich trockener ist und somit auch an Elastizität verliert.

Da die Haut aber unser größtes Organ ist, müssen wir diese besonders pflegen. Denn auch Umwelteinflüsse oder Lebensgewohnheiten tragen dazu bei, dass die Haut schneller altert. Sonneneinstrahlung, Alkohol, Nikotin oder ungesundes Essen wie auch Stress können sich auf die Hautalterung auswirken.

Alterungsprozess mit CBD aufhalten

Cannabidiol hat viele positive Eigenschaften und die Inhaltsstoffe wirken sich auch auf unseren Körper aus. Sie stärken nicht nur das Immunsystem, sondern haben auch auf die Haut eine sehr nützliche Wirkung. Daher ist eine Hautcreme mit CBD ein wichtiger Bestandteil für die Pflege, vor allem bei Problemhaut.

Zum einen hat Cannabidiol eine sehr positive Wirkung auf die Talgdrüsen und ist in der Lage, diese im Gleichgewicht zu halten und zu regenerieren. Durch den ausgeglichenen Talghaushalt werden auch die Ceramide bei der Produktion unterstützt, die für ein frisches Aussehen sorgen. Doch auch die hautberuhigenden und regenerativen Eigenschaften von CBD sollte man dabei nicht vergessen.

CBD-Produkte haben nämlich auch einen zellregenerierenden Effekt und können so zu einem jüngeren Aussehen verhelfen. Gleichzeitig stoppt CBD-Öl Entzündungsprozesse, die natürlich im Alter deutlich häufiger auftreten als in jungen Jahren. Mit all diesen Vorteilen ist CBD-Öl oder auch eine spezielle CBD-Creme eine tolle Hilfe gegen die Faltenbekämpfung.

Welche CBD-Produkte helfen bei der Faltenbekämpfung?

Es gibt verschiedene Produkte, die dabei helfen, Falten zu bekämpfen und kleinere Falten auszubügeln und zu reduzieren. Neben einem hochwertigen CBD-Öl, welches entweder eingenommen oder auch auf die Haut aufgetragen wird, sind auch CBD-Kapseln ein sehr beliebtes Produkt. Durch die antioxidative Wirkung werden bei allen CBD-Produkten freie Radikale bekämpft, was sich dann positiv auf unsere Haut auswirkt.

Natürlich ist eine hochwertige CBD-Creme ideal, um der Hautalterung entgegenzuwirken. Sie ist meist mit weiteren wichtigen Inhaltsstoffen für die Haut angereichert und kann so die Gesunderhaltung der Haut unterstützen. Allerdings sollte immer auf eine hochwertige CBD-Creme zurückgegriffen werden. Die Creme solle auf jeden Fall ohne Parabene, Silikonöle, Polyethylenglykole, Paraffine, synthetische Duftstoffe und Mikroplastik sein. Denn nur so tut man seiner Haut auch wirklich etwas Gutes.

Auch wenn sich dies alles wunderbar anhört. CBD ist kein Wundermittel und man muss natürlich auch selbst etwas gegen die Hautalterung tun. Denn gerade der Lebensstil, die Ernährung wie auch Stress, zu wenig Schlaf oder Alkohol und Nikotin können die Haut sehr negativ beeinflussen. Wer hier das Leben nicht ein wenig umstellt, wird auch mit den wertvollen Inhaltsstoffen in Cannabidiol nicht viel ausrichten können.