Antirassistische Aktionstage 2018

Weil die „Wochen gegen Rassismus“ dieses Jahr auf dem städtischen Sparplan stehen, haben die Karlsruher Gruppen Offenes Antirassistisches Treffen – Solidarity4all und das United Refugees Rights Movement die ersten „Antirassistischen Aktionstage“ initiiert.

Nach dem Start im Juli geht es unter dem Motto „Stoppt den Wettbewerb der Unmenschlichkeit!“ weiter mit einem Vortrag von RA Sven Adam, der die unter „Racial Profiling“ (Di, 18.9., 19.30 Uhr, Jubez) geläufigen anlasslosen „Person of Color“-Kontrollen zum Thema hat; am Internationalen „Tag des Flüchtlings“ gibt’s Erfahrungsberichte über „Frauen, Flucht, Gewalt“ (Fr, 28.9., 20 Uhr, Café Palaver); zudem ruft das Antirassistische Netzwerk Ba-Wü auch in Karlsruhe zur landesweiten Demo gegen nationalistische und rassistische Hetze (Sa, 13.10., 14 Uhr, Hauptbahnhof) auf. -pat