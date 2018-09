Apples neues Supersmartphone: Das iPhone Xs im Test

Mit dem iPhone Xs bringt Apple ein Smartphone der Luxusklasse auf den Markt.

Vom Gehäuse über das Display bis zur Arbeitsleistung soll alles größer, besser und schneller sein. Hält das iPhone XS, was es verspricht? Und wie schneidet es im Vergleich zu den aktuellen Top-Produkten der Konkurrenz ab?

Was kann das iPhone Xs?

Herzstück des neuen Smartphones von Apple ist der Prozessor A12 Bionic. Seine Leistung wird vor allem bei Apps spürbar, die Augmented Reality nutzen. Spiele oder Plannungsprogramme, die virtuelle Bilder in die reale Umgebung bringen, arbeiten auf dem iPhone Xs noch schneller und flüssiger. Auch die Kamera wurde gegenüber dem Vorgängermodell mit einigen Extras verbessert. Besonders erwähnenswert ist hierbei der größere Bildsensor: Nachts oder in Räumen mit schlechter Beleuchtung, holt das iPhone Xs mehr aus den Bildern heraus. Zusätzlich gibt es in der Kamera-App ein paar nette Gimmicks, wie etwa die Schärfe des Hintergrunds direkt beim Fotografieren einstellen zu können. Gezeigt werden die Fotos auf dem Super-Retina-Display mit 5,8 Zoll. Und wie sieht es mit dem Akku aus? Hier verspricht Apple, dass das iPhone Xs rund 30 Minuten länger Leistung bringt als das iPhone X.

Apple vs. Samsung vs. Huawei: Wer überzeugt am meisten?

Erstmals hat ein iPhone eine Dual-Sim-Funktion. Anders als beispielsweise beim Samsung Galaxy S9, bei dem die zweite Sim-Karte wie gewohnt zusätzlich in das Smartphone eingelegt werden kann, arbeitet das iPhone Xs mit der sogenannten E-Sim. Die zweite Karte befindet sich dabei nicht im Gerät selbst, sondern wird virtuell aktiviert. Das ist innovativ, aber derzeit bei den meisten Anbietern noch nicht verbreitet. Wer beruflich oder privat schon jetzt auf zwei Sim-Karten angewiesen ist, fährt aktuell noch mit einem Samsung-Modell besser. Doch Apple könnte es gelingen, die E-Sim rund um den Globus zu verbreiten. Für Fotografie-Fans dürfte nach wie vor das Huawei P20 Pro die erste Wahl unter den Top-Smartphones sein. Die drei rückseitigen Kameralinsen mit bis zu 40 Megapixel sind bisher einzigartig. Doch die verbesserte Kamera des iPhone Xs macht einen großen Sprung nach vorne. Vor allem die realistische Farbtreue kann voll überzeugen.

Finanzierung und Absicherung des iPhone Xs

Mit Preisen ab 1.149 Euro ist das iPhone Xs eine Kaufentscheidung, die gut bedacht sein soll. Fans von Apple werden große Freude mit dem Smartphone haben, das übrigens in Gold, Silber und Space-Grau erhältlich ist. Besonders empfehlenswert ist das iPhone Xs für alle Kunden, die von einem deutlich älteren Modell upgraden. Hier macht sich der Leistungssprung mit all seiner Stärke bemerkbar. Um das iPhone Xs erschwinglich zu machen, haben die gängigen Anbieter Ratenzahlungsoptionen und weitere Aktionen im Programm. Bei 1&1 garantiert der Austausch-Service zusätzlich, dass ein etwa durch Wasserschaden oder Display-Bruch beschädigtes iPhone Xs jederzeit kostenlos ausgetauscht werden kann. Das macht das Smartphone zu einer Investition mit Absicherung.