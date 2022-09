Arbeitgebersiegel: Sind sie sinnvoll?

Mit dem immer schwerwiegenderen Problem des Fachkräftemangels kämpfen zahlreiche Unternehmen in Deutschland bereits seit vielen Jahren.

Es herrscht ein überaus starker Wettbewerb in Bezug darauf, qualifiziertes Personal für die eigene Firma zu gewinnen.

KMUs sind von diesem Umstand jedoch besonders stark betroffen. Sind in ihrer Branche auch zahlreiche große Konzerne und Unternehmen tätig, können diese i.d.R. den Kampf um die besten Mitarbeiter allein aufgrund ihres höheren Bekanntheitsgrades gewinnen.

Dieses Problem kann von den kleineren Unternehmen nur gelöst werden, indem sie entsprechende Maßnahmen ergreifen und umsetzen, die sie auch zwischen ihren großen Konkurrenzen als attraktiver Arbeitgeber positiv hervorheben. Eine Möglichkeit dafür stellen bspw. Auszeichnungen in Form eines ArbeitgeberAward dar.

In Deutschland sind heute jedoch zahlreiche verschiedene Arbeitgeber-Siegel und -Zertifikate im Umlauf, sodass viele Bewerber Schwierigkeiten damit haben, zu bewerten, wie glaub- und vertrauenswürdig diese einzuordnen sind.

Diese Faktoren sind für die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit entscheidend

Durch vergangene Umfrage ließ sich bereits die Erkenntnis gewinnen, dass es vor allem auf drei Kriterien ankommt, wenn die Frage im Raum steht, wie hoch die Vertrauenswürdigkeit von Arbeitgebersiegeln durch die potenziellen Bewerber eingeschätzt wird. Die Kriterien bestehen in der Art der Institution, welche die Auszeichnung vergibt, wie sich die grundsätzliche Glaubwürdigkeit dieser gestaltet und über welchen Bekanntheitsgrad sie verfügt.

Überraschenderweise spielt es allerdings keine allzu große Rolle, wie bekannt das Arbeitgebersiegel selbst ist. Im Fokus steht demnach, wie sich die Vertrauenswürdigkeit der Auszeichnung auf der Basis einer rein subjektiven Einschätzung gestaltet.

Zeigen sich Arbeitgebersiegel für Unternehmen als sinnvoll?

Eine Studie konzentrierte sich in der ersten Stufe z.B. auf die Frage, welche Arbeitgebersiegel den Teilnehmern generell bekannt sind; in der zweiten Stufe wurden ihnen die unterschiedlichen grafischen Darstellungen der gängigen Arbeitgebersiegel in Deutschland präsentiert. Die Befragten sollten sich zu diesen dann hinsichtlich ihrer Bekanntheit und ihrer Vertrauenswürdigkeit äußern.

Im Zuge dessen konnte zu der Erkenntnis gelangt werden, dass die meisten TeilnehmerInnen kaum in der Lage waren, von sich aus ein bekanntes Arbeitgebersiegel zu benennen. Ihnen fielen vor allem Auszeichnungen für Unternehmen ein, die mit dem Thema „Bio“ in Zusammenhang zu bringen sind.

Anders zeigte sich das Ergebnis allerdings in der zweiten Stufe, in welcher die Siegelgrafiken angezeigt wurden. Hier konnten hinsichtlich der subjektiven Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit des Siegels Werte zwischen elf und 34 Prozent erzielt werden – die Werte bezüglich der Bekanntheit der einzelnen Siegel rangierte zwischen vier und 47 Prozent.

Besonders kritisch beäugt werden die Arbeitgeberauszeichnungen, wenn diese durch Unternehmen vergeben werden, die mit ihren Tätigkeiten grundsätzlich einer Gewinnabsicht nachgehen. Stammen die Arbeitgeberauszeichnungen im Gegensatz dazu allerdings von unabhängigen und neutralen Einrichtungen, werden diese gleich wesentlich positiver und aussagekräftiger eingeschätzt.

Arbeitgebersiegel führen zu einem Wettbewerbsvorteil

Besonders die letzteren Ausführungen machen deutlich, dass es für Unternehmen heute durchaus noch einen nicht zu vernachlässigenden Wettbewerbsvorteil darstellen kann, wenn diese über ein Arbeitgebersiegel verfügen – ausgestellt werden sollte dieses jedoch von einer bekannten, unabhängigen und neutralen Organisation.

Neben der Auszeichnung als Arbeitgeber sind allerdings unbedingt noch weiterführende Maßnahmen zu ergreifen, damit sich das eigene Unternehmen auch langfristig und nachhaltig als attraktiver Arbeitgeber positionieren kann.