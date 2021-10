Die Diskussion zur Relevanz von Museen ist in Deutschland allgegenwärtig.

Das ZKM setzt die Debatte nun in den Kontext globaler Krisen und ist Gastgeber für internationale ExpertInnen aus Kunst, Gesellschaft und Wissenschaft, die gemeinsam ausloten, ob nicht gerade die Kunst und Kultur eine Schlüsselrolle in der Lösung der globalen Krisen spielen könnten.

Als Live-Broadcast inkl. Live-Q&As auf zkm.de/livestream unter dem Titel „Art Institutions In The Age Of Existential Risks. What To Do?“ (Do, 28.10., 18-21 Uhr; Fr, 29.10., 14-19 Uhr) u.a. mit Ille Gebeshuber (Physikerin, Technische Universität Wien), Parag Khanna (Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Future Map. Pte Ltd, Singapore), Sonia Lawson (Direktorin des Palais de Lomé, Togo), Max Hollein (Metropolitan Museum of Art, New York City), Irini Papadimitriou (Creative Director, Future Everything London), Laura Raicovich (Interimsleiterin des Leslie Lohman Museum, New York), Siegfried Zielinski (Professor an der Universität der Künste, Berlin) und Peter Weibel (künstlerisch-wissenschaftlicher Vorstand des ZKM). -ps/pat