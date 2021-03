Bachelorarbeit – ein Meilenstein im Studium

Die Abschlussarbeit stellt für viele Studierende eine große Herausforderung dar, die mitunter einiges an Kopfzerbrechen bereitet.

Dafür bietet sie die Möglichkeit, einmal alles zu zeigen, was man während des Grundstudiums gelernt hat. Nicht selten kommt es vor, dass man im Laufe des Schreibprozesses ein Thema plötzlich viel umfassender und tiefgreifender versteht als vorher. Gleichzeitig ist der Studienabschluss für viele eine aufregende, fordernde und bisweilen auch frustrierende Zeit mit vielen Höhen und Tiefen.

Vorbereitung ist die halbe Miete

Die Angst vor der Bachelorarbeit kommt bei Studierenden häufig daher, dass sie sich nicht ausreichend qualifiziert fühlen. Fachliche Defizite sind jedoch tatsächlich selten das Problem – immerhin haben sie ja das gesamte restliche Studium bereits absolviert und dabei viel gelernt. Stattdessen hakt es eher an Themen wie Zeitmanagement und Selbstorganisation. Eine gute und solide Vorbereitung gibt einen sicheren Rahmen vor, an dem man sich während des Schreibens orientieren kann. Einer der Grundbausteine für eine gute Arbeit ist es, ein passendes Thema und einen Betreuer zu finden, mit dem man gut zusammenarbeiten kann.

Wenn das Grundgerüst steht, gilt es, einen konkreten Zeitplan zu erstellen – von der ersten Gliederung bis zum finalen Druck der Arbeit. Eine so zeitaufwendige Aufgabe wie eine Abschlussarbeit kann anfangs überfordern und erdrückend wirken. Ein Plan, welche Aufgaben in welcher Woche dran sind und in welche Teilaufgaben sie jeweils unterteilt sind, hilft dabei, Ängste in den Griff zu bekommen. Wenn jeder Tag grob strukturiert ist, lässt sich auch der Fortschritt leichter evaluieren. Dann hat man jederzeit einen Überblick darüber, ob man noch im Plan liegt oder nicht.

Prokrastination keine Chance geben

Dieses Phänomen kennt vermutlich jeder, der sich die Arbeitszeit am Schreibtisch selbst strukturiert: Prokrastination. Das bedeutet, dass relevante Aufgaben, die noch nicht äußerste Dringlichkeit haben, aufgeschoben werden, indem die Zeit stattdessen mit eher unwichtigen Aufgaben verschwendet wird. Am Ende bleibt dabei jedoch oft ein äußerst unangenehmes Gefühl – man weiß, dass man zu wenig geschafft hat. Prokrastination ist häufig bei Studierenden ein Thema, die sich von ihrer Abschlussarbeit überfordert fühlen, unter Versagensängsten leiden oder meinen, es perfekt machen zu müssen. Im Endeffekt erreichen sie jedoch mit ihrem Verhalten den gegenteiligen Effekt: Sie geraten unter Zeitdruck und bleiben aus diesem Grund hinter ihrem Potenzial zurück. Es gibt glücklicherweise viele Möglichkeiten, der Prokrastination den Kampf anzusagen. Grundsätzlich ist es hilfreich, zunächst herauszufinden, was einen daran hindert, anzufangen: Fehlt die Motivation? Erscheint das Thema uninteressant? Sind die Erwartungen zu hoch?

Je nachdem, welcher Grund dahintersteckt, können verschiedene Gegenmaßnahmen getroffen werden – bewusst nach spannenden Aspekten des Themas zu suchen beispielsweise. Oder sich zu überlegen, was man mit dem Abschluss anfangen wird, wenn man ihn bestanden hat. Ein weiteres Problem sind häufige Ablenkungen, die überall lauern: das Smartphone, die WG-Mitbewohner, mit denen man quatschen kann, das Haustier in Spiellaune – um nur einige zu nennen. Daher gilt es, sich einen komplett ablenkungsfreien Raum zu schaffen. Das Smartphone kommt daher am besten ins Zimmer nebenan und wird auch erst nach Feierabend wieder hervorgeholt. Muss man für die Ablenkung erst ins Nachbarzimmer gehen, ist der Anreiz, eben mal auf sein Telefon zu schauen, nämlich deutlich geringer.