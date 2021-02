Backkunst & Kunstgenuss

Unterm Motto „Zero Spitzbuben – Backen wie in den 60er Jahren“ steht dieses Webinar mit Carmen Beckenbach.

Inspiriert von Kunstwerken aus der Städtischen Galerie Karlsruhe geht es wie immer in der Webseminarreihe „Städtische Galerie @ Kitchen“ ans Backen in der heimischen Küche.

Anmeldung per E-Mail an kunstvermittlung.galerie@kultur.karlsruhe.de oder über www.instagram.com/staedtischegaleriekarlsruhe. Nach der Anmeldung werden der Link zur Veranstaltung sowie die Zutatenliste für die Zero Spitzbuben zur Verfügung gestellt. -pat