Welches Leid Krieg und eine unmenschliche Ideologie schaffen, erlebte die Jesidin Badeeah Jazzaa am eigenen Leib.

Sie war 18 Jahre alt, als der Islamische Staat 2014 ihr Dorf im Nordirak überfällt, sie mit Hunderten anderen Mädchen und Frauen verschleppt und nach Syrien verkauft. Ihre Geschichte als Haussklavin eines hochrangingen IS-Kämpfers in Aleppo hat sie in einem Buch verarbeitet.

Aus den Erinnerungen an ihre Kindheit baute sie sich in Gefangenschaft „Eine Höhle in den Wolken“, die ihr Halt und Kraft gaben, dem IS zu entkommen. Während noch immer Tausende Jesidinnen vermisst werden, fand Jazzaa inzwischen sogar ihre Familie wieder. -fk