Baden-Badener Sommerdialoge 2017

„Ist unsere Demokratie gefährdet?“

Diese Frage wird bei den zweiten „Baden-Badener Sommerdialogen“ an fünf Tagen in zehn Veranstaltungen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln besprochen. Die Zuhörer erwartet eine Mischung aus akademischen Vorträgen, Diskussionen und kulturellen Beiträgen.

Zum Auftakt referiert der Präsident des Deutschen Bundestags Norbert Lammert (Mi, 2.8., 16 Uhr) über den zentralen Aspekt; in den folgenden Dialogen stehen Aiman A. Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, und Phoenix-Redakteur Michael Krons vor der Frage: „Islam und Demokratie – passt das zusammen?“ (Do, 3.8., 19.30 Uhr); Christoph Neuberger, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München, befasst sich in „Nur Fake-News, Hasskommentare und Echoklammern?“ (Fr, 4.8., 19.30 Uhr) damit, „Wie das Internet die Demokratie verändert“; SWR-Hörfunk-Chef Arthur Landwehr wiederspricht der Mutmaßung „Kann Wahrheit etwas Beliebiges sein?“ (So, 6.8., 19.30 Uhr); zuvor gibt Berth Wesselmann vom Ensemble des Theaters Baden-Baden in „Von Plato bis von Weizsäcker“ (11 Uhr) musikalisch begleitet von seinem Kollegen Hans-Georg Wilhelm „Insirationen zur Staatsform der Demokratie“. Eine Anmeldung per E-Mail an kultur@baden-baden.de ist erforderlich. -pat