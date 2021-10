Baden-Württembergische Literaturtage Ettlingen 2021

Unterm Motto „Hör mal“ richtet Ettlingen bis Jahresende die „Baden-Württembergischen Literaturtage“ aus.

Weiter im Programm geht’s mit der „Literarischen Schloss-Kulturnacht“, die in einem Dutzend Vorstellungen Literatur, Musik, Poesie, Schreibmaschinengeklapper und Puppenspiel aufbietet: Ob mit Wortkünstlern wie Marcus Jeroch, Konstantin Schmidt oder Georg Kreisler, dem Zeitungskritiker Thomas Zimmer, der literarisch-kabarettistischen Lesebühnenshow „Get Shorties“, musikalisch am Piano mit Gomringer & Scholz oder dem Ettlinger Kammerchor (So, 9.10., 18 Uhr).

Dann setzt Christoph Tauber „Das Ritual der Schlangen“ aus der „Drei Fragezeichen“-Reihe mit Filmeinspielungen und Eigenkompositionen als theatralische Graphic Novel für alle Altersgruppen um (Fr, 15.10., 17 Uhr). Mit Gitarre, Gesang und viel Körpereinsatz entführt das Livehörspiel „Robin Cat“ Kinder ab fünf auf die Insel Mumpitz (So, 17.10., 15 Uhr) und Heiner Kondschak „singt, spielt und erzählt – allein“: Neben wahren und unwahren Geschichten aus seinem Leben präsentiert der ehemalige Schauspieler, Bandleader und Künstlerischer Leiter des Tübinger Landestheaters alte und neue Lieder und Gedichte (Fr, 22.10., 20 Uhr). -fk