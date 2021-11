Baden-Württembergische Literaturtage Ettlingen 2021

Mit sieben Veranstaltungen im November nehmen die in Ettlingen laufenden „Baden-Württembergischen Literaturtage“ nochmals ordentlich Fahrt auf!

Schon seit Mai gibt die Reihe auch jungen AutorInnen eine Plattform; entsprechend präsentieren die vier aktuellen Stipendiaten des Landes Ba-Wü sich und ihre Arbeit im Gespräch mit Hansgeorg Schmidt-Bergmann, dem Leiter der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe (Fr, 5.11., 20 Uhr, Kasino). Auch beim Poesieabend „Dichter im Kasino“ tragen preisgekrönte Lyriker wie Walle Sayer oder Tina Stroheker sowie zwei Nachwuchsdichterinnen ihre Werke musikalisch untermalt von Volker Schäfer vor (Sa, 6.11., 20 Uhr, Kulisse).

Die Erkenntnisse ihrer Forschung zu einer der interessantesten Frauenfiguren des 19. Jahrhunderts präsentiert Beate Rygiert bei der Lesung „Die Pianistin – Clara Schumann und die Musik der Liebe“; eröffnet wird die Matinee von Daniel Oliver Bachmann und seinem neuen Schwarzwald-Krimi „Die Tote im Tann“ (So, 7.11., 11 Uhr, Stadtbibliothek). Vielfältig weiter geht’s die Woche darauf mit dem Livehörspiel „Old Shatterhand unter Kojoten“ (So, 14.11., 17 Uhr, Schlossgartenhalle). Zu ihrer „Weltreise am Küchentisch“ musste Iris Lemanczyk lediglich nach Stuttgart, wo ihr 30 Zuwanderer Lebensgeschichten und Lieblingsrezepte verrieten; eine davon ist die südafrikanische Sängerin Thabilé, die die Lesung mit Afro-Pop umrahmt (Fr, 19.11., 20 Uhr, Kasino).

Auf Musik (am Flügel: Rainer Granzin) muss man auch beim „Krimiabend“ nicht verzichten, an dem Arno Strobel, Oliver Bottini und Romy Hausmann mit ihren Geschichten voller Thrill und Crime die Stadthalle unter Hochspannung setzen (Fr, 26.11., 20 Uhr). Junge „Literatur trifft Musik“ heißt es auch, wenn die Preisträger des Wettbewerbs „Deutsche Sprache und Literatur“ mit den Nachwuchskräften von „Jugend musiziert“ zusammentreffen (So, 28.11., 11.30 Uhr, Musikschule). Und zum Abschluss des Literaturmonats November kommt mit Axel Hacke noch einer der bekanntesten Kolumnisten des Landes samt seinem neuen Sprachspielbuch „Im Bann des Eichelhechts und andere Geschichten aus Sprachland“ (Mo, 29.11., 20 Uhr, Stadthalle). -fk