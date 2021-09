Baden-Württembergische Literaturtage Ettlingen 2021

Ettlingen ist 2021 baden-württembergische Literaturhauptstadt.

Unterm Motto „Hör mal“ sind überregional bekannte AutorInnen, aber auch regionale Größen und neue Gesichter zu Gast. Ursprünglich für März geplant, musste die Veranstaltungsreihe pandemiebedingt in zwei Blöcke aufgeteilt werden. Nach dem ersten im Mai geht es nun im September weiter mit dem eintrittsfreien „Märchenhaften Sonntag“ (12.9., Nachholtermin vom 16.5.). Es gibt Geschichten aus dem Kurbelkoffer (ab 15 Uhr, Weißenburger Hof); Puppenspieler David Minuth präsentiert eine fantasievolle Reise mit dem Kasper (Neuer Markt, 15.30/16.30/17.30 Uhr); Mark Twains „Prinz und Bettelknabe“ kommt als Theaterhörspiel (15/15.45/16.30/17.15 Uhr) ins Schloss, wo das Museum eine märchenhafte Aktion anbietet; Märchenerzähler Sven Herrmann erweckt den „Froschkönig“ zum Leben (Rosengarten) und der Schwarzwälder Drehorgler hat in seiner Zauberkiste märchenhafte Musikstücke, die es zu enträtseln gilt (Kronenstraße, je ab 15 Uhr).

Fürs erwachsene Publikum liest Elke Heidenreich aus „Männer in Kamelhaarmänteln“ (Mi, 15.9., 20 Uhr, Schlossgartenhalle, Nachholtermin vom 18.3.); der in Karlsruhe lebende Markus Orths spannt mit seinem neuen Roman „Picknick im Dunkeln“ einen philosophischen, urkomischen wie todernsten Bogen über 700 Jahre Weltgeschichte (Di, 28.9., 20 Uhr, Buhlsche Mühle, Nachholtermin vom 11.5.) und Barbara Beuys rekapituliert in „Filmgenie und Neue Frau“ Karriere und Leben des dänischen Stummfilm-Weltstars Asta Nielsen (Mi, 23.9., 20 Uhr, Kulisse). Dazu gezeigt wird die Komödie „Engelein“ (Klavier: Lothar Arnold) aus dem Jahr 1913 in der restaurierten Fassung.

Ausdruckstänzerin Freia Leonhardt präsentiert begleitet von Isabell Eichenlaub (Cello/Campanula) mit „Unterwegs“ Federgeführtes, Tanz und Projektion von ihren Reisen (Di, 14.9., 20 Uhr, Schloss, Epernaysaal) und auf literarisch-philosophische Exkursion durch Beethovens sinfonisches Universum geht es mit Karl-Heinz Ott (Mi, 29.9., 20 Uhr, Kasino, Nachholtermin vom 16.9.). Außerdem organisieren die amtierende U20-Ba-Wü-Meisterin Natalie Friedrich und Moritz Konrad einen kostenlosen Poetry Slam (Sa, 18.9., 20 Uhr) mit vorausgehendem Workshop (14-18 Uhr, Stadtbibliothek, ab 14 Jahren, Gratisanmeldung: kultur@ettlingen.de) und im Schlosshof eröffnet der „Bücher- und Papierflohmarkt“ (Sa, 25.9., 8-15 Uhr). -pat