Wer dort die Musik kennenlernt, nennt die Musikschule der Stadt Karlsruhe liebevoll kurz das Kons.

Doch hat der Name „Badisches Konservatorium“ eine lange Tradition: Seit 1885 wird hier alles rund um die Musik gelehrt, von der musikalischen Früherziehung für die Allerjüngsten ab sechs Monaten bis zum klassischen Gesangs- oder Instrumentalunterricht, der bei genügend Talent in ein Studium an der Musikhochschule münden kann.

Auch Wissen in Musiktheorie und Komposition wird am Kons vermittelt, und weil der ganze Reichtum der Musik erst im Zusammenspiel der Klänge deutlich wird, gehört das Ensemblespiel fest mit dazu: Blas- und Streichorchester, Gitarrenensemble, Jazzcombo, Chor und verschiedene Kammermusik-Ensembles warten auf Anfänger wie Fortgeschrittene.

Städtische Gelder und Geschwister-Ermäßigungen sollen den Unterricht erschwinglich machen für jeden, der Spaß an der Musik hat – mit einem Probe-Abo kann ganz unverbindlich hineingeschnuppert werden. -bes