Abgesagt: Basement Tales

Aus Liebe zu abseitigen Geschichten gründete Tom Becker in Saarbrücken den Verlag The Dandy Is Dead.

Dessen Aushängeschild ist die Heftreihe „Basement Tales“, in der mindestens vier AutorInnen jeweils eine Kurzgeschichte zu einem bestimmten Thema beitragen; Genrevorgaben gibt es nicht. Nur eines sollen die Geschichten immer sein: merkwürdig. Ob in Karlsruhe Fantastik, Crime, Sci-Fi, Horror, Groteske, Pop oder Satire verlesen wird, bleibt eine Überraschung. -fk