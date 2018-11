Beerdigung 2.0

Wie kann man sich digital beerdigen lassen?

Klingt vielleicht absurd, aber Online-Friedhöfe sind Realität. Aber was passiert eigentlich mit meinen Social-Media-Profilen, wenn ich nicht mehr bin?

