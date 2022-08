Benchmarking im Mining

Die Effizienz des Mining von Kryptowährungen hängt von der Leistung der Ausrüstung ab.

Die technischen Spezifikationen von Grafikkarten und Prozessoren sind relativ. Es ist schwierig zu verstehen, welche Parameter einen größeren Einfluss auf die Aufgabe haben und wie sich die Geräte bei Spitzenbelastungen verhalten werden. Deshalb testen die Minenarbeiter ihre Ausrüstung mit Hilfe einer speziellen Software – einem Benchmark – auf ihre Leistungsfähigkeit. Das Programm belastet die Computerhardware bis zum Maximum und gibt das Ergebnis in relativen Einheiten an. Hier erfahren Sie, was ein Benchmark im Mining ist und wie Sie ihn zum Testen Ihrer Hardware verwenden können. Sie müssen prüfen, wie sich eine Grafikkarte bei Spitzenlasten verhält und wie hoch ihre Hash-Rate im Arbeitsmodus ist.

Eine Kryptowährungsfarm ist ein komplexes System mit vielen Parametern. Es ist nicht immer klar, wie einzelne Merkmale die Hashsuche beeinflussen. Um die Leistung eines bestimmten Grafikkarten- oder Prozessormodells zu ermitteln, werden Tests durchgeführt und die erhaltenen Werte mit einem Benchmark – einem Vergleichsmaßstab – verglichen. Die Software gibt das Ergebnis in relativen Punktzahlen an.

Im Jahr 2022 sammelt man Biticodes Erfahrungen und handelt man deutlich aktiver mit Kraptowährungen im Vergleich zum vorigen Jahr. Nutzer, die gerne Kryptowährungen schürfen, verwenden aber mehr als 50 Benchmarks, um die Leistung von Computerhardware zu bewerten. Die Kenntnis der Benchmark-Ergebnisse kann Ihnen helfen, die Leistung und die Durchführbarkeit Ihres Kaufs zu beurteilen.

Prozessoren

Um Ihre Hardware in gutem Zustand zu halten, sollten Sie sie regelmäßig einem Belastungstest unterziehen. Mit diesem Test können Sie abnormale Prozessortemperaturen rechtzeitig erkennen. Dies könnte auf veraltete Treiber oder Kühlungsprobleme zurückzuführen sein. Zu den beliebten Benchmarks im CPU-Mining gehören: