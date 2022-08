Besser schlafen mit diesen einfachen Tipps

Ein guter und ausreichender Schlaf ist sehr wichtig, um auch am Tag gut gelaunt und fit zu sein.

Viele Menschen vernachlässigen diesen jedoch und können deshalb nicht aus der vollen Lebensenergie schöpfen. In diesem Artikel finden sich einige einfache Tipps, wie die Schlafqualität verbessert und dadurch auch die Aktivität am Tag gesteigert werden kann. Guter Schlaf sollte weit oben auf der Liste der Dinge stehen, die Priorität im Leben haben, damit man dieses in vollen Zügen genießen kann!

Auf die richtige Schlafposition kommt es an

Viele Menschen beachten bereits die wichtigsten Tipps vor dem Schlafengehen. Dabei vergessen sie jedoch, dass es mindestens genauso wichtig ist, wo man schläft. Hierbei zählt bspw. das Bett als entscheidender Faktor der Schlafqualität. Handelt es sich um ein unbequemes oder zu kleines Bett kann der Schlaf dadurch erheblich negativ beeinflusst werden. In diesen Fällen ist die Anschaffung eines neuen Bettes sehr sinnvoll und bei einem Kauf sollte auf eine möglichst hochwertige Qualität geachtet werden. Dadurch ist das neue Bett für die nächsten Jahre eine gute Investition und man erspart sich zusätzlichen Ärger aufgrund eines unbequemen oder instabilen Bettes.

Nicht nur das Bett, sondern auch das Kissen und die Bettdecke sind von entscheidender Bedeutung für einen guten Schlaf. Bestes Nackenstützkissen, um Nackenproblemen und Verspannungen durch den Schlaf vorzubeugen, besitzt eine ergonomische Form, welche auf die Halswirbelsäule abgestimmt ist. Dadurch ist es bestens an den Körper angepasst und sorgt dadurch für einen erholsamen Schlaf. Zudem ist das Material aus 100 Prozent Naturlatex, sodass es sich optimal an die Körpertemperatur anpassen und starkes Schwitzen vermeiden kann. Als bequeme Bettdecken eignen sich Vier Jahreszeiten Decken, da diese aus einer speziellen Faser bestehen, welche für die optimalen Kälte- und Wärmephasen während des Schlafens sorgt. Dadurch sind diese Decken für das ganze Jahr geeignet und man benötigt keinen Stauraum für eine zusätzliche Winter- oder Sommerdecke.

Tipps für einen erholsamen Schlaf

Nicht nur die Schlafposition, sondern auch das Verhalten über Tag und insbesondere kurze vor dem Schlafengehen können erheblich zu einem guten Schlaf beitragen. Deshalb ist es wichtig, dass man min. zwei Stunden vor dem Zubettgehen auf blaues Licht von elektronischen Geräten verzichtet und stattdessen ein Buch im Bett liest oder meditiert. Das Schreiben eines Tagesbuchs am Abend kann ebenfalls dazu beitragen, dass der Körper zur Ruhe kommt und besser entspannen kann. Dadurch wird die Einschlafzeit erheblich verkürzt und die Schlafqualität verbessert sich ebenfalls. Um die Schlafqualität zu fördern, wird außerdem empfohlen, am Abend das Schlafzimmer gut durchzulüften und bestenfalls keine Heizung das ganze Jahr über anzumachen. Dadurch herrscht im Schlafzimmer eine angenehme Temperatur und der Körper fängt nicht in der Nacht an zu schwitzen.

Falls es im Schlafzimmer oft sehr hell ist, kann auch das Tragen einer Schlafmaske hilfreich sein. Diese gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Ausführungen und Stoffen. Empfehlenswert sind Modelle, die auch die Nasenflügel abdichten, sodass kein Licht an die Augen dringen kann. Für viele Menschen stellt dies eine Erleichterung da, um insbesondere im Sommer nicht schon vor dem Wecker Klingeln von den hereinscheinenden Sonnenstrahlen geweckt zu werden. Falls das Problem eher in der Lautstärke der Nachbarn oder der zwitschernden Vögel besteht, kann in diesem Fall das Tragen von Ohrstöpseln sehr empfehlenswert sein.