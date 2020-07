Beyond Festival 2020

Das „Beyond“-Festival verlegt sich in diesem Jahr ins Internet, fasst aber ein gänzlich physisches Phänomen ins Auge.

Der Klimawandel und seine Folgen werden in über dokumentarischen und fiktiven 50 Filmen aus 23 Ländern aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Sie geben Einblicke in den Kampf indigener Kulturen im ecuadorianischen Dschungel oder in Reservaten in den USA um den Erhalt ihrer Ökologien und erzählen vom kreativen Erfindergeist einer neuen Generation. „Beyond“ wird begleitet von einem Symposium zum „Future Design“, in dem mögliche Zukunftsszenarien interdisziplinär und kritisch reflektiert werden. Experten aus Kunst, Wissenschaft, Industrie und Politik kommen zu Wort. Die am KIT entwickelte KI-Maschine „Lecture Translator“ übersetzt live in mehrere Sprachen. -fd