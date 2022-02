In vielen Branchen gibt es in Deutschland schon heute einen Mangel an Fachkräften.

Aufgrund des demografischen Wandels wird das Land vor allem im Pflegebereich zukünftig mehr gut ausgebildete Arbeitskräfte brauchen. Aber auch in anderen Branchen, wie zum Beispiel im IT-Bereich, werden sich in Zukunft interessante Jobmöglichkeiten bieten. Eine gute Schulbildung, eine Berufsausbildung oder ein Studium ermöglichen eine Karriere. Regelmäßige Weiterbildungen und Umschulungen können vor Arbeitslosigkeit schützen und die Verdienstmöglichkeiten verbessern.

Lebenslanges Lernen und Bildung

Aufgrund des demografischen Wandels und der zunehmenden Digitalisierung wird der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften in vielen Branchen künftig stark ansteigen. Für Berufstätige gilt: Die eigenen Fertigkeiten und Kenntnisse sollten stets auf einem aktuellen Stand sein, um mit den steten wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen mithalten zu können.

Somit wird auch nach der eigentlichen Berufsausbildung eine kontinuierliche Weiterbildung, z.B. über einen Bildungsdienstleister, mehr denn je der Schlüssel zum Erfolg auf dem Arbeitsmarkt sein. Schon heute ist das Angebot an Bildungsmöglichkeiten in Deutschland entsprechend groß und vielfältig.

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wer sich weiterbilden möchte, um auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen zu haben, hat zunächst die Möglichkeit, nachträglich einen Schulabschluss oder einen höheren Bildungsabschluss zu erwerben, bspw. durch das Abitur oder Fachabitur. Diese Abschlüsse ermöglichen es, anschließend eine spezielle Berufsausbildung oder ein Studium an einer Universität oder einer Fachhochschule aufzunehmen.

Je nach Umfang und Dauer der Aus- oder Weiterbildung können Interessierte ihre Berufstätigkeit (falls vorhanden) in dieser Zeit teilweise oder vollständig unterbrechen, um sich voll und ganz auf ihre Fortbildung zu konzentrieren. Eine berufsbegleitende Weiterbildung ist sowohl in Abendkursen als auch über ein Fern- beziehungsweise Onlinestudium möglich. Wird die Weiterbildung neben der Berufstätigkeit absolviert, erfordert dies allerdings ein hohes Maß an Disziplin und Durchhaltevermögen. Weder der Job noch die Familie und die eigene Gesundheit sollten unter der zusätzlichen Belastung leiden.

Jede Fachkraft mit abgeschlossener Berufsausbildung hat darüber hinaus die Möglichkeit, sich im jeweiligen Berufszweig weiterzubilden und eine Zusatzqualifikation zu erwerben, bspw. vom Gesellen zum Techniker oder Meister.

Welche Förderungen gibt es für Aus- und Weiterbildungen?

Bildung ist wichtig, um in der heutigen Arbeitswelt zu bestehen, sollte aber finanzierbar sein. Sie kann selbst bezahlt, durch den Arbeitgeber übernommen oder von der Arbeitsagentur bezuschusst werden.

Förderung durch den Arbeitgeber: Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern betriebliche Bildungsmöglichkeiten an, um ihnen spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die an den jeweiligen Arbeitsplätzen notwendig sind. Dafür beauftragen die Arbeitgeber zumeist Lehrer oder Dozenten, die den Mitarbeitern das erforderliche Wissen während der Arbeitszeit vermitteln. Daneben können die Mitarbeiter aber auch verpflichtet werden, externe Lehrgänge oder Kurse außerhalb der Arbeitszeit zu besuchen.

Förderung durch die Agentur für Arbeit: Die Arbeitsagentur fördert ebenfalls Maßnahmen zur Bildung von Arbeitssuchenden sowie zur Weiterbildung mit einer Berufsausbildungsbeihilfe oder einem Bildungsgutschein. Hier ist es das Ziel, die Chancen auf einen Job zu erhöhen.

Jeder kann sich zudem auf eigene Kosten weiterbilden, etwa um sich den beruflichen Aufstieg zu sichern, eine Zusatzqualifikation zu erwerben oder sich für einen höher qualifizierten Arbeitsplatz zu bewerben. Die Möglichkeiten reichen von der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum Techniker für einen Facharbeiter bis hin zu Fremdsprachen für Bürokaufleute.

Umschulungsmöglichkeiten

Manchmal ist es Arbeitnehmern nicht mehr möglich, in ihren alten Berufen zu arbeiten. Eine Umschulung in einen anderen Beruf kommt zum Beispiel für Arbeitnehmer in Frage, die z.B. wegen eines Unfalls oder einer Krankheit längere Zeit ihren Beruf nicht ausüben konnten. Weiterhin eignet sich eine Umschulung für Personen, die ihre Erstausbildung abgebrochen und keinen Abschluss erworben haben. Aber auch Arbeitnehmer, die schlechte Chancen auf eine Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt besitzen, können von einer Umschulung profitieren.

Für gewöhnlich dauert eine Umschulung neun bis 24 Monate. Dabei werden verschiedene Arten von Umschulungen unterschieden:

Schulische Umschulungen: Diese beziehen sich auf Berufe, die in erster Linie an Berufsfachschulen ausgebildet werden. Der praktische Teil wird aber ebenso bei Unternehmen durchgeführt. Eine Vergütung für die Ausbildung zahlen die Schulen nicht. Vielmehr können den Umschülern zusätzliche Kosten entstehen. Betriebliche Umschulungen: Diese Umschulungen werden gefördert, indem der Umschüler mit der ausbildenden Firma einen Vertrag schließt. Diese zahlt die tariflich festgelegte Ausbildungsvergütung. Der zuständige Träger zahlt indes den Ausgleich zu dem, was dem Umschüler per Gesetz zusteht. Der theoretische Unterrichtsteil wird in der Berufsschule vermittelt. Überbetriebliche Umschulungen: Hierbei absolvieren die Umschüler ein berufsbezogenes Langzeitpraktikum. Derartige Maßnahmen führen Bildungsträger durch. Sie vermitteln den schulischen Teil. Die Praktika werden bei Unternehmen beziehungsweise Betrieben in der Nähe durchgeführt.

Maßgebend für die Möglichkeit von Weiterbildungen und Umschulungen ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG). Daneben gibt es weitere Gesetze und Einzelnormen, die die Förderung und Kostenübernahme regeln. Im Einzelnen sind dies:

das SGB III mit den §§ 77 ff (Träger: Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter)

das SGB VI (Träger: Deutsche Rentenversicherung)

das SGB VII (Träger: Berufsgenossenschaft).

Darüber hinaus kann die Berufsausbildungsbeihilfe gemäß SGB III § 59 (BAB) für Personen interessant sein, die eine duale Ausbildung absolvieren möchten.

Wer fördert Umschulungen?

Sowohl die Arbeitsagentur und die zuständigen Jobcenter als auch die Deutsche Rentenversicherung und die Berufsgenossenschaft fördern Umschulungen. Sie unterliegen bestimmten Gesetzen und Voraussetzungen. Wer sich für eine Umschulung interessiert, hat nur dann ein Recht darauf, wenn durch diese die Chancen auf eine (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt deutlich steigen.

Wie eine Weiterbildung lässt sich auch eine Umschulung unter bestimmten Voraussetzungen mit dem Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit fördern. Neben Arbeitssuchenden können auch Arbeitnehmer, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, einen Bildungsgutschein beantragen. Die Arbeitsagentur entscheidet individuell, ob jemand einen Bildungsgutschein erhält. Es handelt sich um eine Ermessensleistung, es besteht kein Rechtsanspruch darauf. Zusätzlich wird die Beantragung des Bildungsgutscheins beratend unterstützt.

Wird dem Antragsteller der Bildungsgutschein gewährt, bedeutet dies für ihn, dass die Arbeitsagentur oder das zuständige Jobcenter alle für die Umschulung anfallenden Kosten übernimmt. Dazu zählen die Kosten für die Lehrgänge sowie die Prüfungsgebühren. Gegebenenfalls werden außerdem Fahrtkosten, Ausgaben für Bücher und Kosten für die Kinderbetreuung übernommen.

Mit einer Umschulung können arbeitslose Bürger sowie von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen die nötige Qualifikation für einen künftigen Job erwerben. Sie verbessern mit einem anerkannten Berufsabschluss ihre Beschäftigungschancen erheblich. Umschulungen sind in nahezu allen Berufsbereichen möglich, ob Handwerk, Technik, Gesundheit, Dienstleistung und Wirtschaft oder Soziales und Erziehung.