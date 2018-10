Bizplay #7

Dass Spiele nichts Kindisches an sich haben müssen, zeigt zum siebten Mal der Gamification-Kongress „Bizplay“.

Was im deutschsprachigen Raum auch als Spielifizierung oder Gamifizierung bezeichnet wird, ist das Übertragen spieltypischer Elemente in einen davon losgelösten Kontext, etwa beim Einkauf, Lernen oder Sport. Belohnungen, Fortschrittsbalken oder virtuelle Güter – so sehen Elemente zur intrinsischen Nutzermotivation im Alltag aus. Als eine der bundesweit wichtigsten Veranstaltungen für deren Anwendung bringt die „Bizplay“ Gamification-Experten, Fachpublikum aus Wirtschaft, Games-Industrie, Forschung und Verwaltung sowie interessierte Laien in Workshops und Vorträgen zusammen, wobei erstmals auch Mobilität, Kreativität und Künstliche Intelligenz zu den Schwerpunktthemen gehören.

Keynote-Speakerin ist Politikwissenschaftlerin und Sinologin Katika Kühnreich, die erforscht, wie Beeinflussungs- und Aufmerksamkeitstechnologien politisch eingesetzt werden. Neben Armin Gräter, der Infotainment in autonomen Fahrzeugen bei BMW präsentiert, gibt Julia Holze von Siemens Mobility Einblick in die Arbeit eines strategischen Marketers. Außerdem dabei: „White Raven“-CEO Amir Adamov, der den Einfluss von Augmented Reality auf die zukünftige Mobilität skizziert, sowie Ruurd Oosterwoud mit einem „Fake News“-Workshop. Und Bryce Bladon erläutert, wie das Onlinespiel „Crypto Kitties“ mit Elementen aus Blockchain, Tamagotchi und Börsenhandel zum Web-Blockbuster wurde. -pat