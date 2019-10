Bizplay #8

Was fesselt Spieler dermaßen so an einem Game, dass sie stundenlang vor dem Rechner oder am Smartphone hängen?

Diese Frage stellen sich auch Unternehmenslenker aus dem digitalen Umfeld. Denn wer spielerische Elemente so in sein Angebot integriert, dass die Nutzungsdauer steigt, kann zusätzliche Geschäftsfelder erschließen. Mit diesem Prinzip beschäftigt sich der zum achten Mal veranstaltete und mittlerweile weltweit beachtete Gamification-Kongress „Bizplay“. Unter dem Motto „Play Moves Everything“ referieren Redner von Firmen wie Amazon, Daimler, Delivery Hero oder dem für seine Aufbaustrategiespielreihe „Die Siedler“ bekannten Ubisoft-Studio Blue Byte sowie regionalen Institutionen wie dem KIT oder der Stuttgarter Filmakademie in englischsprachigen Workshops und Vorträgen über die insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe relevanten Schwerpunktthemen „Artificial Intelligence“, „E-Sports“ und „Media, Arts & Creativity“. -pat