Bunte Nacht der Digitalisierung 2022

Zum zweiten Mal präsentiert karlsruhe.digital das Stadtfestival der digitalen Ideen und Lösungen aus Karlsruhe.

Die „Bunte Nacht der Digitalisierung“ startet um 14 Uhr mit einer zentralen Auftaktveranstaltung im Rathaus. Ab 15 Uhr präsentieren 80 Partner aus Verwaltung, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft die Digitalisierung in Karlsruhe in allen Facetten. Im gesamten Stadtgebiet begeistern die Highlights der Digitalisierung mit einem vielfältigen Programm aus über 260 Events an den unterschiedlichsten Hotspots – so wird das einzigartige Ökosystem der Digitalhochburg Karlsruhe sicht- und erlebbar.

Nach einem spannenden Tag in der ganzen Stadt und einem Besuch der bis 23 Uhr geöffneten Ausstellungen klingt die Nacht im ZKM aus. Das ein oder andere erfrischende Getränk und anregender Austausch runden die neu gewonnenen Eindrücke ab. Zu den Beats von KI-Forscher und Musiker Modisch lässt es sich zudem hervorragend tanzen, während Kunst und Digitalisierung zusammenfinden.

Der ÖPNV und das gesamte Programm sind für BesucherInnen kostenfrei. Mit dem Code 996599 können zudem die KVV Nextbikes genutzt werden, um die „Bunte Nacht der Digitalisierung“ mit dem Rad zu erkunden. -ps/pat