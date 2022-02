Carports aus Holz: Ein anhaltender Trend

Nicht jedes Grundstück bietet die Voraussetzungen für eine eigene Garage.

Allerdings ist es praktisch, seinen Wagen unterstellen zu können. Umwelteinflüsse wie Hagel, Sturm, Blütenstaub und Sonneneinstrahlung machen dem Lack häufig zu schaffen und reduzieren den Wert des Fahrzeugs. Als Alternative eignen sich daher ein eigener schützender Carport aus Holz. Dieses bietet vor allem wegen des natürlichen Materials jede Menge Vorteile. Warum Carports aus Holz (https://www.pineca.de/carports-aus-holz/einzelcarports/) gerade stark im Trend liegen, ist in diesem Artikel zusammengefasst.

Der Carport aus Holz zum Schutz des Autos

Ein Carport schützt das Fahrrad, Auto, Motorrad oder auch die Gartenmöbel vor äußeren Einflüssen wie Sonne und Regen sowie herunterfallendem Laub und Blütenstaub. Dabei stellen sich viele Interessenten die Frage: Welches Material eignet sich am besten? Neben Aluminium liegen Bauten aus Holz immer stärker im Trend. Und das aus guten Gründen: Natürliches Material wie Holz hat preisliche Vorteile gegenüber Metall. Zudem sind die Modelle aus Holz deutlich stabiler und langlebiger. Hinzu kommt, dass Holz ein sehr wandelbares Material ist. Somit gibt es die Carports aus Holz in verschiedenen Größen, Ausführungen und Modellen. Ein weiterer Vorteil ist die gefragte Optik. Bauwerke aus Holz sehen deutlich stylischer und romantischer aus als Konstruktionen aus Metall. Ein offener Einzelcarport aus Holz bspw. in einem großen Garten und darunter das geliebte Auto – damit wird der Carport gleich zu einer wichtigen Dekoration und macht einiges her! Zudem sollte nicht vergessen werden, dass Holz zu den natürlich nachwachsenden Rohstoffen zählt. Es kommen also meist Baumsorten aus der Region zum Einsatz und die Transportwege sind deutlich kürzer. Somit kann erheblich CO2 eingespart werden.

Vielfältige Nutzung

Ein Carport lässt sich auf die unterschiedlichste Art und Weise nutzen. Da wäre zum einen die klassische Funktion als Schutz des eigenen Fahrzeuges. Der Lack des Autos oder Motorrads erhält somit eine Abschirmung gegen Regen, Hagel, Laub, Blütenstaub und Vogelkot. Das trägt nicht nur zu einer schöneren Optik des Fahrzeuges bei, sondern schützt auch den Lack vor einem Werteverlust. Auf der anderen Seite kann der Carport aber auch die Gartenmöbel wie ein Sofa schützen. Gemütliches Grillen mit Dach über dem Kopf kann zu allen Jahreszeiten ein Vergnügen sein. Und das ganz ohne nass zu werden. Auch Gartengeräte wie Rasenmäher passen perfekt unter den Unterstand und bleiben vor äußeren Einflüssen geschützt. Das gilt auch für Hochbeete, die kein Regenwasser abbekommen sollen. Mit einem hübschen Carport lassen sich also allerlei Dinge anstellen.

Das Holz muss gepflegt werden

Das Holz ist natürlich permanent Umwelteinflüssen ausgeliefert und unterschiedliche Temperaturen kommen hinzu. Das Material hält diese Einflüsse dank der Eigenschaften sehr gut aus. Damit der Carport aber auf lange Zeit gesehen attraktiv bleibt, sollte er ab und zu gepflegt werden: So müssen die Schraubenverbindungen und anderen Befestigungen regelmäßig überprüft werden und wenn notwendig nachgezogen werden. Gerade bei einer Belastung durch eine Schneedecke kann es sein, dass die Befestigungen sich etwas lockern. Auch wenn das Holz wegen starker Temperaturschwankungen arbeitet, kann das Nachziehen nötig werden. Für eine perfekte Schonung des Materials sind zudem hochwertige Pflegemittel und Lasuren notwendig.