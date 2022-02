Casino-Knigge: Verhaltenstipps

Casinos faszinieren ihre Besucher mit Pracht und Luxus.

Egal ob vor Ort oder Online-Casino wie z.B. https://www.stakers.com/de/casino/ – Sie haben bestimmt bereits etwas von dieser Welt aus Poker, Roulette, Blackjack und ehrlich verdienten Casino-Boni gehört. Casinos pflegen bis heute als reine Vergnügungsstätten wahrgenommen zu werden. Jedoch sind Casinos schon seit Langem kultivierte Orte: Hier können Sie Treffen arrangieren, Feste feiern und sich einfach entspannen. Außerdem sind Casinos von heute viel sicherer, dazu müssen sich alle BesucherInnen an der Rezeption einchecken. Vergessen Sie Ihren Ausweis nicht, bevor Sie in einem Casino spielen. Aber keine Sorge, Ihre Daten werden das Casino keinesfalls verlassen.

Dresscode

In vielen Glücksspieleinrichtungen ist es üblich, dass für Männer Anzug oder Smoking Pflicht sind; Krawatte und geputzte Schuhe sind ebenfalls ein Muss. Frauen erscheinen in schicken Abendkleidern. Heute sind diese Regeln optional, ihr Einhaltung ist aber wünschenswert. Die Hauptsache ist, ordentlich auszusehen. Gleichzeitig gibt es ein Paradoxon: Je nobler ein Casino ist, desto höher sind die Anforderungen an das Auftreten seiner BesucherInnen. Interessant dabei: Je mehr Geld Sie haben, desto weniger wird die Casinoleitung darauf Wert legen, wie Sie gekleidet sind.

Croupier

Croupier – Freund oder Feind? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Sie können mit ihnen reden oder sie ignorieren, jedoch lohnt es sich nicht, mit ihnen zu streiten. Denn Croupiers sind Ihre Partner beim Spielen. Sie erklären die Regeln und helfen Ihnen bei kleinen Missverständnissen. Croupiers, auch Dealer genannt, geben die Karten aus, starten neue Rouletterunden, legen Jetons aus und machen Auszahlungen. Sie rufen Kellner und gratulieren Ihnen zu Gewinnen. Nehmen Sie Croupiers als einen wesentlichen Bestandteil jedes Casinos an. Es ist nicht deren Schuld, dass Sie auf Rot gesetzt haben, aber die Kugel auf Schwarz fiel. Ebenso sollten Sie nicht Ihre Misserfolge auf den Croupier schieben, da er sich am Arbeitsplatz befindet und es seine Pflicht ist, nach den Regeln zu spielen. Sie können Croupiers mit Trinkgeld belohnen, das ist aber kein Muss und in manchen Casinos sogar verboten.

Spieler

Was den Smalltalk betrifft, so ist es sinnlos, Gespräche über ernste Themen zu führen und damit die Gäste vom Hauptziel des Casinobesuchs abzulenken – zu spielen, Spaß zu haben und amüsiert zu werden. Die beste Lösung hier wäre, vor dem Spiel ein paar Begrüßungsworte mit den Nachbarn am Tisch auszutauschen und sich am Ende bei den Mitspielern und dem Dealer für das Spiel zu bedanken.

Administration

„Die Casino-Administration behält sich das Recht vor, Ihnen den Besuch zu verweigern, ohne den Grund zu nennen.“ Diese Regel gilt in jeder Einrichtung. Sie werden nicht rausgeworfen, weil Sie eine große Summe gewinnen oder verlieren, weil Sie ein Glas zerschlagen, Schimpfwörter verwenden oder Karten auf den Boden werfen. Sie werden aber wahrscheinlich freundlich gebeten, die Einrichtung zu verlassen, wenn Sie sich unangemessen verhalten oder andere Gäste stören. In Casinos wird dafür der Begriff „Black Card“ verwendet, d.h., dass Sie heute nicht mehr spielen können. Aber machen Sie sich keine Sorgen: Morgen wird sich niemand mehr daran erinnern.

After-Party

Wie oben bereits erwähnt: Casino ist eine Welt für sich und es lohnt nicht, etwas außerhalb seiner Mauern auszutragen. Sie können vertraute Gesichter überall treffen – in Meetings, Präsentationen, Hotels. Es ist aber unnötig, mit ihnen den letzten Casinobesuch zu besprechen. Vielleicht wollen sie ihre Leidenschaft für die Glücksspiele geheimhalten.



Übrigens ist der häufigste Irrglaube, der mit dem Casino verbunden wird, dass „hier niemand gewinnen kann“. Die Erfahrung von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt wird Ihnen zeigen, dass dem nicht immer so ist. Jedoch sollten Sie sich beim Spielen immer kontrollieren und nicht vergessen, dass Casino eine bloße Unterhaltung und kein echter Ort zum Verdienen ist. Spielen Sie vernünftig. Viel Glück!