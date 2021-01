Casino-Spiele um Echtgeld nehmen online massiv zu

Aufgrund der Corona-Krise musste auch die Glücksspielbranche im Jahr 2020 ein Verlust hinnehmen.

Trotz der Pandemie kann das Online-Glücksspiel neue Rekorde erzielen. Diese und viele weitere Erkenntnisse gehen aus einem Bericht hervor, den die European Gambling & Betting Association am 21.1.2021 hochgeladen hat. Bereits in den vergangenen Jahren zeichnete sich ab, dass dem Glücksspielmarkt ein Wandel bevorsteht. Immer mehr Spieler wanderten von Spielhallen ab und spielten am Computer oder dem Smartphone ihre Lieblingsslots. Vor allem dank der vielen Vorteile, welche ein Wettanbieter oder Echtgeld Casino bietet, ist der Wandel kaum noch aufzuhalten. Wir haben uns die Erkenntnisse der European Gambling & Betting Association etwas genauer angesehen. Zudem wollen wir einen Einblick darauf geben, warum das Zocken im Internet auch während der Corona-Krise wachsen konnte.

Große Umsatzverluste für das Glücksspiel

Das Jahr 2020 war für viele Menschen zum Vergessen: Kurzarbeit, Einschränkungen und viele weitere Auflagen verunsicherten und verängstigten die Menschen in vielen Ländern. Aufgrund des Corona-Virus mussten wir alle unser Leben ein wenig umkrempeln und uns den Gegebenheiten fügen. Auch das Glücksspiel litt unter den Auswirkungen der Pandemie. So schlossen in nahezu jedem Land die Spielhallen und Wettlokale, um die Verbreitung des gefährlichen Virus eindämmen zu können. Selbst die Sportwelt stand viele Monate still, bevor Hygienekonzepte den Sport zurück auf die Bildschirme der Zuschauer brachten. Im Bericht der European Gambling & Betting Association wird eine Umsatzeinbuße von 23 Prozent erwartet. Noch im Jahr 2019 wurde ein neuer Rekord mit 98,6 Milliarden Euro gefeiert. Durch den Stopp zahlreicher Ligen in den unterschiedlichsten Sportarten und den Schließungen der Spielhallen, sowie Wettlokalen, sank der Umsatz auf 75,9 Milliarden Euro.

Der Online-Glücksspielmarkt wächst dennoch weiter

Wie bereits kurz angeschnitten, zeichnete sich in den vergangenen Jahren ein Wandel im Glücksspielmarkt ab. Immer mehr Tipper und Casino-Fans wanderten nicht mehr in Spielotheken oder Wettlokale; vielmehr wurde in den heimischen vier Wänden oder Unterwegs getippt und gespielt. Vermutet wird derzeit ein Wachstum von rund sieben Prozent jährlich. Bereits 2025 soll sich der Anteil des Online-Glücksspiels dadurch auf 33,6 Prozent des gesamten europäischen Glücksspielumsatzes belaufen. Durch die Corona-Krise kann der Wandel jedoch deutlich schneller einhergehen. Da derzeit immer noch nahezu alle Länder die Schließung der Wettlokale und Spielotheken aufrechterhalten, bleibt einem Sportfan oder Casino-Spieler keine andere Wahl, als auf das Online-Angebot zurückzugreifen.

Auch das Angebot wächst stetig weiter

Ein Blick auf die Anzahl der Buchmacher und Online Casinos mit Echtgeld zeigt, dass immer mehr Anbieter auf den Markt dringen. Das seriöse Vergleichsportal onlinecasinosdeutschland.com gibt einen Einblick darauf, welche der Anbieter seriös und sicher agieren. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig, um ein faires Spiel genießen zu können. Dadurch, dass der Onlinemarkt immer weiterwächst, kommen leider auch viele Betrüger auf die Idee, sich ein Stück vom Kuchen sichern zu wollen. Gerade im Internet ist es inzwischen ein Leichtes, seine Identität zu verschleiern. Interessenten von Sportwetten oder Slots sollten sich deshalb vor einer Anmeldung immer einen ersten Einblick verschaffen. Mit dem oben genannten Vergleichsportal werden zahlreiche Eigenschaften der Anbieter aufgelistet, sodass es ein Leichtes ist, einen seriösen Wettanbieter oder ein Echtgeld-Casino finden zu können.

Mobile Sportwetten beliebt wie nie zuvor

Der Bericht der EGBA zeigt auf, dass vor allem mobile Sportwetten immer beliebter werden. Bereits 2020 wird das Volumen auf 45,6 Prozent der europäischen Online-Glücksspieleinnahmen ausmachen. Zwei Jahre darauf sollen die mobilen Wettabgaben erstmals die magische Grenze von 50 Prozent überschreiten und somit als beliebteste Wettabgabestelle dastehen. Der Trend gegenüber den Wettabgaben am Computer soll sich im Laufe der Jahre sogar noch weiter erhöhen. Prognosen zeigen uns, dass im Jahre 2025 bereits 58,2 Prozent aller Onlinewetten über ein Smartphone oder Laptop abgegeben werden sollen.

Das Glücksspiel soll sicherer gestaltet werden

Schon immer war das Thema „Sicherheit und Seriosität“ ein wichtiger Bestandteil des Online-Glücksspiels. Immer mehr Online-Plattformen setzen auf Sicherheitsstandards und eine europäische Lizenz, um transparenter sein zu können. Im Jahr 2020 benutzten 63 Prozent der Kunden ein sicheres Portal, welches durch verschiedene Merkmale als sicher und seriös eingestuft wurden. Im Gegensatz zu 2019 wuchs die Prozentzahl um 37 Prozent, sodass immer weniger Sportfans und Casinospieler einem unseriösen Anbieter ihre Daten überließen.

Einige Randfaktoren auf einen Blick zusammengefasst

Im Bericht der EGBA gibt es viele weitere Einblicke auf das Online-Glücksspieljahr 2020. Die Mitgliedsdaten von Bet365, der Betsson Group, Entain, der Kindred Group und William Hill wurden zusammengefasst und ergaben Folgendes:

Über 16 Millionen Online Kunden nutzen die Plattformen

Durchführung von 1,2 Millionen direkten Kundenkontakten zur Förderung eines sichereren Glücksspiels – eine Steigerung um 50 Prozent zum Vorjahr

Die genannten Unternehmen investierten 340 Millionen Euro in den Sport (Sponsoring 107 Millionen Euro + Streaming-Rechte 233 Millionen Euro)

Insgesamt werden 145 Glücksspiellizenzen aus 17 EU-Ländern genutzt

Unglaubliche 1,8 Millionen Kundenkonten wurden aufgrund von Betrug, Geldwäschebekämpfung und Bedenken hinsichtlich der Integrität von Wetten / Spielmanipulationen geschlossen

Besonders der letzte Punkt ist ein erfreuliches Thema für den Sport. Immer mehr Spiele wurden in den vergangenen Jahren durch die Wettmafia manipuliert. Für einen Sportfan bringt dies einen enormen Schaden mit sich, da oftmals eine Wettabgabe verloren geht und somit ein Verlust einhergeht.

Vorteile der Echtgeld Casinos und Online Wettanbieter

Kommen wir nun zu dem Punkt, warum die Online-Anbieter einen stetigen Zuspruch erhalten. Es gibt zahlreiche Eigenschaften, die das Angebot im Internet sehr attraktiv machen. Um einen genaueren Einblick zu verschaffen, haben wir Online-Casinos und Wettportale voneinander getrennt und wollen Ihnen nun alle Vorteile auflisten.

Unterschiede eines Online Casinos zu einer Spielhalle

Sicherlich wird der ein oder andere Spieler auch schon einmal in einer Spielhalle gewesen sein. Noch vor Jahren gab es an jeder Ecke einer Großstadt eine Spielothek. Dies wird sich spätestens nach der Covid-19 Pandemie sicherlich ändern. Online-Casinos verfügen beispielsweise über ein Willkommensgeschenk. Oftmals bringt ein sogenannter „Neukundenbonus“ oder auch „Willkommensbonus“ einiges an zusätzlichem Bonusguthaben auf das Wettkonto. Kurz nach der Anmeldung steht dadurch ein deutlich höheres Guthaben zur Verfügung und die Einsätze können angehoben werden. Ein weiterer Vorteil ist die Einzahlung in einem Echtgeld-Casino. Während der Spieler in einer Spielhalle einige Zeit warten muss, bis das vollständig eingezahlte Guthaben zur Verfügung steht, können Zocker in einem Online-Casino sofort über das gesamte Kapital verfügen. Auch die deutlich höheren Einsätze sind für einige Spieler lukrativ. In einer Spielothek beläuft sich der maximale Einsatz zumeist auf zwei bis vier Euro, während ein Echtgeld-Casino deutlich höhere Einsätze anbietet.

Vorteile der Buchmacher im Internet

Schauen wir uns nun die Vorteile der Online-Wettanbieter ebenfalls an: Auch hier ist ein Willkommensgeschenk keine Seltenheit, sodass deutlich mehr Guthaben zur Verfügung steht. Ein weiterer Vorteil gegenüber einem Wettlokal besteht darin, dass eine Wette deutlich schneller mittels weniger Klicks abgegeben werden kann. So muss sich der Sportfan lediglich in sein Kundenkonto einloggen und kann im Anschluss mit gerade einmal drei Klicks eine Wettabgabe platzieren. Natürlich spielt auch die Auswahl der Sportarten und Wettmöglichkeiten eine entscheidende Rolle. So werden im Internet zahlreiche Randsportarten angeboten, die es in einem Wettlokal nicht zu finden gibt. Auch die Anzahl der Wettmöglichkeiten fällt im Netz deutlich vielfältiger an. Handicap-Tipps, Über- beziehungsweise Unterwetten und zahlreiche Spezialwetten werden angeboten und bringen eine gelungene Abwechslung mit sich.

Bequem und schnell auf Online-Anbieter zugreifen

Eine weitere Besonderheit, die sowohl ein Online-Buchmacher, als auch ein Echtgeld-Casino mit sich bringt, ist das bequeme platzieren einer Wette oder das Spielen an einem Automaten. Selbst in einer Jogginghose vor dem PC kann ein Sportfan oder Casino-Spieler seinem Hobby nachkommen, ohne sich dabei nur einen Meter aus dem Haus bewegen zu müssen. Auch die Schnelligkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Wie bereits beschrieben, dauert eine Einzahlung in einem Wettlokal oder einer Spielhalle deutlich länger als im Online-Bereich. Auch die Einzahlungsmöglichkeiten haben in den vergangenen Jahren zugenommen, sodass im Internet sicher und schnell eine Ein- und Auszahlung bearbeitet werden kann und dadurch keinerlei Nachteil mehr entsteht.

Online-Glücksspiel bringt ein gewisses Risiko mit sich

Zu unserer Aufgabe gehört es, nicht nur die Vorteile eines Online-Casinos oder eines Buchmachers im Internet herauszusuchen. Auch die Wahrheit über die Risiken des Online-Glücksspiels sollten in einem solchen Thema nicht untergehen. Jeder Spieler oder Sportfan sollte sich immer vor Augen halten, dass beide Bereiche im Glücksspiel angesiedelt sind. Sowohl bei einer Drehung an einem Spielautomaten, als auch bei einer Wettabgabe besitzen Spieler und Tipper keinerlei Einfluss, auf das Geschehen. Genau aus diesem Grund kann es auch zu einem Verlust des Einsatzes kommen. Wer dies im Hinterkopf behält und sich an seine eigenen Regeln hält, kann einiges an Spaß und Spannung erleben.

Online-Glücksspielanbieter achten deutlich mehr auf ihre Kundschaft

Vor allem die eben aufgeführten Eigenschaften „Spaß und Spannung“ sollten im Vordergrund stehen. Aufgrund verschiedener Auflagen der europäischen Glücksspiellizenzvergaben müssen Anbieter auf ihre Kundschaft achten. Bei nahezu jedem seriösen und sicheren Glücksspielanbieter können Kunden eigene Limits auferlegen. So wird sich vor zu hohen Einsätzen oder Einzahlungen geschützt und man behält sein eigenes Spiel im Blick. Auch ein Time-Out nach einer Stunde oder eine Meldung über die erzielten Gewinne und Verluste gehören inzwischen zum Standard eines anständigen Anbieters. Durch die Anzeige erhalten Spieler und Tipper einen Einblick, wie es um ihren Kontostand steht.