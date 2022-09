Casino-Zulassung in Deutschland: Die Meinung des Experten Alexey Ivanov im Projekt Casino Zeus

Im Laufe der Zeit hat sich die Situation der Glücksspieleinrichtungen in Deutschland zum Besseren gewendet.

War das Glücksspiel noch vor wenigen Jahren verboten, so ist es heute ein Kinderspiel, zu wetten. Das Thema Regulierung wurde von Alexey Ivanov auf seiner neuen Website für Deutsche casinozeus.de angesprochen. Übrigens: Online-Casino-Bewertungen von deutscher Qualität gibt es auch auf Russisch.

Onlinespielautomaten werden von der (noch nicht gegründeten) offiziellen Aufsichtsbehörde lizenziert und die Spiele dürfen ohne deren Genehmigung nicht stark verändert werden. Darüber hinaus wird Deutschland in Kürze eine spezielle Stelle für die Erteilung von Genehmigungen und die Durchsetzung aller Verordnungen einrichten. Was die Besteuerung betrifft, so gilt die deutsche Mehrwertsteuer für virtuelle Spielautomaten und Online-Casinospiele. Für Buchmacher wird eine Umsatzsteuer von fünf Prozent erhoben.

Ebenfalls seit Juli 2021 sind viele Beschränkungen aufgehoben und die Betreiber sind nun berechtigt, Online-Casinos, Spielautomaten und Pokerspiele auf ihren Plattformen anzubieten.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Gesetz durch eine Abstimmung des Bundestages verabschiedet wurde, dem es auch zu verdanken ist, dass ein umstrittener Gesetzesentwurf zur Festlegung der Höhe der Steuer für die Industrie angenommen wurde. Künftig müssen die Spielcasinos 5,3 Prozent ihres Umsatzes an die Staatskasse abführen.

Die Betreiber haben jedoch diese Steuerpolitik sowie andere Komponenten der Verwaltung der Onlineglücksspielindustrie kritisiert. Der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) vertrat bspw. die Position, dass eine solche Belastung „den Erfolg der neuen Glücksspielregulierung des Landes gefährden“ würde.

Nach Ansicht des Unternehmens würden eine Umsatzsteuer, eine Begrenzung der Ausgaben für Dienstleistungen von Glücksspieleinrichtungen auf 1.000 Euro und eine Obergrenze von einem Euro pro Drehung an Spielautomaten ein ungünstiges Klima für lizenzierte Betreiber schaffen.

Der DSWV hat daher die Bundesregierung aufgefordert, Offshore-Firmen mit empfindlichen Sanktionen zu belegen, um „offizielle“ Firmen von Gewinneinbußen abzuhalten und Einnahmen zu sichern.

Gleichzeitig erklärte der Anbieter von Dienstleistungen zur Einhaltung von Vorschriften und zur Bekämpfung der Geldwäsche, Kerberos, dass die Verordnung Rechtssicherheit schaffen würde. In Deutschland muss der Kampf gegen Geldwäsche jedoch digitaler werden.

Alexey Ivanov: „Ich glaube, dass die Regulierung von realen und Online-Casinos dem Land zugute kommen sollte. Viele Glücksspielunternehmen werden aus dem Schatten treten und dem Staat Einkommen verschaffen können.“

Die besten Online-Casinos in Deutschland bei Casino Zeus

Basierend auf seiner Erfahrung, und das sind 15 Jahre, hat Alexey Ivanov eine Bewertung von Online-Casinos erstellt, die es wert sind, beachtet zu werden. Auf der Website von Casino Zeus sind Testberichte von Clubs, Beschreibung der beliebten Boni, Analyse der Zahlungsmethoden für Transaktionen auf dem Spielkonto verfügbar.

Trotz der unterhaltsamen Botschaft von Glücksspielclubs ist es wichtig, beim Wetten um Geld einiges zu beachten. Alexey Ivanov bittet, im Rahmen eines verantwortungsbewussten Spielverhaltens zu spielen. Die besten Online-Casinos bieten auf ihren offiziellen Websites Unterstützung für ihre Kunden. Ein spezieller Abschnitt bietet Adressen von Diensten, an die man sich wenden kann, wenn man süchtig geworden ist.