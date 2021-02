„Creative Weibs“ – das K3-Format für Gründerinnen und Unternehmerinnen, die sich informieren, austauschen und vernetzen möchten – geht am Do, 25.2. in die nächste Runde.

Von 11 bis 12.30 Uhr haben Interessierte mit Sabrina Isaac-Fütterer vom K3-Büro einen Onlinetermin. Die Referentin gibt Impulse, Tipps und wichtige Hinweise, wie Neukundenakquise in Corona-Zeiten und danach funktioniert.

Weiter geht es am 29.4. mit einem Vortrag von Anna Zinßer (UX Designerin/Ungleich anders) zu Hürden und Chancen auf dem Weg in die Selbständigkeit. Der 8.7. widmet sich der Armut im Alter, die Frauen besonders häufig trifft. Wie sie Lücken in ihrer Erwerbsbiografie mit kleinen Beiträgen zur Altersvorsorge schließen können, erklärt Bernd Krause vom Fairsicherungsladen Karlsruhe.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung per E-Mail an k3@kultur.karlsruhe.de wird gebeten. -ps/pat