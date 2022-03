Cybersecurity: Fünf Dinge, die mehr Schutz im Internet bringen

Cyberkriminalität nimmt immer stärker zu.

Statistiken zeigen, dass 2021 rund 46 Prozent von befragten Unternehmen schon einmal eine Cyberattacke erlebt haben. Dieses Problem trifft sowohl große Betriebe als auch KMUs.

Nicht nur Unternehmen, sondern auch Privathaushalte sind von Cyberkriminalität betroffen. In Deutschland gab es im Jahr 2020 knapp 18 Mio. Opfer von Cyberattacken. Ein Großteil dieser Angriffe geht auf sogenanntes Phishing zurück. Hierbei wird das Opfer dazu verleitet, Malware oder Schadsoftware herunterzuladen. Diese werden meistens als dringend und vertraulich wirkende Nachrichten verpackt. Moderne E-Mail-Services, wie Gmail oder Outlook, können diese in der Regel leicht erkennen und filtern. Allerdings tauchen bei Nutzern immer wieder regelmäßige Phishing-Mails im normalen Postfach auf. Wurde eine Phishing-Nachricht einmal angeklickt, ist es meistens schon zu spät. Hacker können anschließend das Gerät des Empfängers auslesen und haben so Zugriff auf sensible Daten. Diese werden anschließend verschlüsselt und ermöglichen es so, das Opfer zu erpressen.

Fünf Tipps, um die Sicherheit des PCs zu erhöhen

Tipp Nr. 1: Surfen in einem VPN

Ein VPN (Virtual Private Network) ermöglicht ein sicheres Surfen im Internet. Dies gelingt, indem das VPN den Datenverkehr eines Nutzers komplett verschlüsselt und anonymisiert. Ein VPN ändert die IP-Adresse eines Nutzers. So können Spuren im Internet, welche durch Cookies entstehen, nicht mehr zurückverfolgt werden. Gerade bei öffentlichen Netzwerken herrscht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Hacker können auf andere Geräte, die sich in einem gleichen WLAN-Netz befinden, äußerst leicht zugreifen. Durch die Verwendung eines VPN wird so ein Zugriff verhindert, da das Gerät nicht mehr erkannt werden kann.

Tipp Nr. 2: Software regelmäßig updaten

Aktuelle Softwareupdates sind essenziell und sollten immer durchgeführt werden. Diese verbessern nicht nur Funktionen, sondern schließen auch Sicherheitslücken. Wichtig ist es, die richtige Quelle der Updates zu beachten. Diese sollten immer von der Hersteller-Site oder einer vertrauenswürdigen Site bezogen werden. Falls ein Entwickler Softwareupdates einstellt, sollte man eine Alternative aufsuchen oder zu einer neuen Firmware wechseln, um keine Risiken durch Datenlecks einzugehen.

Tipp Nr. 3: Datenbackups erstellen

Datenbackups bieten den besten Schutz gegen Ransomware-Attacken. Ransomware kann sensible Daten verschlüsseln und löschen. Um solche Angriffe durchzuführen, braucht es nicht viel Vorwissen und Können. Die Täter beziehen die Schadsoftware meistens aus dem Darknet und führen Angriffe komplett automatisiert durch. Ein Backup verhindert das Worstcase-Szenario. Wer diese auch noch regelmäßig durchführt, braucht sich vor nichts zu fürchten. Zusätzlich können Backups von Firmen durchgeführt werden. Diese speichern die Daten in der Cloud auf externen Servern. Dies bringt den Vorteil, dass man sich nicht um eine eigene Verwaltung der IT kümmern muss und erleichtert so die Handhabung.

Tipp Nr. 4: Hardware erneuern

Updates werden bei älteren Geräten oftmals eingestellt, da diese nicht mehr kompatibel sind. Dieses Risiko sollte durch neue Hardware vermieden werden. Zusätzlich bringt neue Hardware mehr Rechenleistung, was die Effizienz erhöht. Eine Investition, die sich in der Regel immer lohnt.

Tipp Nr. 5: Aufmerksam sein

Die größte Sicherheitslücke ist im Internet immer noch der Faktor Mensch. Hier helfen Schulungen und regelmäßige Trainings, um ein gewisses Grundverständnis über Cybersicherheit zu haben. Anfragen zu persönlichen Daten wie Passwörter sollten immer ignoriert werden.



Mit diesen fünf Tipps kann man seine Sicherheit im Netz erhöhen. Wie immer gilt: Wachsam sein. Cyberkriminalität konfrontiert jeden Nutzer früher oder später!