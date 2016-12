Daniel Schusterbauer - „Guitar Training Metal“

Der Karlsruher Gitarrenlehrer Daniel Schusterbauer schlägt in seinem fünften Lehrbuch harte Töne an.

„Guitar Training Metal“ heißt die 188 Seiten starke, um über 140 Video- und MP3-Sequenzen erweiterte Lernhilfe, in der Heavy Metal, Thrash Metal und Progressive Metal praxisnah und systematisch durchgearbeitet werden.

Wie in einem Baukastensystem lassen sich die an den Techniken der größten Metal-Gitarristen orientierten Übungen mit Riffs und Licks frei kombinieren - und dank der professionellen Playbacks macht das Üben genauso viel Spaß wie das Jammen in einer Band! -pat

INKA verlost drei Exemplare von „Guitar Training Metal“ (Hage Musikverlag). Teilnahme per E-Mail bis Mi, 18.1. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Metal Up My Ass!“. Postadresse nicht vergessen.