Darum ist Marketing in der Kulturbranche momentan so wichtig

Kultur macht unser Leben besser – sei es das Theater, Musikveranstaltungen oder Kunstausstellungen.

Sie inspirieren uns, ermöglichen es unseren Alltag aufzufrischen und sind dazu auch noch eine schöne Beschäftigung, doch die Corona-Pandemie hat dieses Vergnügen gestoppt. Viele Künstler, Ausstellungsstätten und Kulturfestivals mussten besonders darunter leiden, sodass nun mit neuen Marketingmethoden diese Verluste wieder wettgemacht werden sollte. Wie das geht und welche Rolle SEO dabei spielt, erläutern wir hier.

SEO Marketing: Was kann man mit Suchmaschinenoptimierung erreichen?

Stetig ein hohes Budget in Marketing zu investieren, wie z.B. durch Ads und Kampagnen ist alles andere als nachhaltig. Die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, ist hierbei anders – achhaltig, günstig und vor allem effektiv. Viele Agenturen, wie z.B. Trust Factory haben dies bereits erkannt und ermöglichen ihren Kunden durch die Implementierung von SEO-Maßnahmen langfristigen Erfolg!

Was genau ist SEO Marketing überhaupt?

Um zu verstehen, wie es zu den langfristigen Erfolgen durch SEO kommt, müssen wir erst mal klären, was das genau ist: SEO bezeichnet die Maßnahmen, die ergriffen werden können, um eine Website bei den Suchmaschinen besser zu positionieren. Dies ist vom erheblichen Vorteil, da fast jeder Mensch die Suchmaschinen wie Google, Yahoo und Co. nutzt, um Antworten und Informationen zu finden. Wenn ein Unternehmen auf der ersten Seite der Suchmaschine dargestellt wird, stellt sich dieses Unternehmen nicht nur als Experte dar, sondern bekommt organischen Traffic. Organischer Traffic sind Klicks von Personen, die von ganz allein auf diese Website gefunden und z.B. nicht auf eine Werbeanzeige geklickt haben. Je mehr Klicks ein Unternehmen bzw. eine Website bekommt, desto wahrscheinlicher ist, dass diese Klicks sich in Conversions (Downloads, Käufe, etc.) entwickeln, was dann zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Doch SEO ist nicht gleich SEO, denn wir unterscheiden strategisches SEO-Marketing sowie die Offpage- und Onpage-Optimierung.

Strategisches SEO Marketing

Das strategische SEO wird genutzt, wenn durch bestimmten Content die Zielgruppe angesprochen werden soll. Dies ist z.B. der Fall bei Unternehmensblogs. Hierbei wird eine Keyword-Recherche gemacht, um relevante Themen zu suchen und für diese Keywords bei den Suchmaschinen zu ranken.

Onpage-Optimierung

Nicht nur der erstellte Content ist wichtig, sondern auch die Website. Google und Co. möchten dem Nutzer das möglichst beste Ergebnis präsentieren, sodass sich auch die Webseite sehen lassen muss. Wenn die Website z.B. zu lange lädt, ist sie weniger interessant für die Suchmaschinen und den Nutzer.

Offpage-Optimierung

Um weiter den Wert einer Website zu verbessern, sind auch Offpage-Optimierungen z.B. durch Backlinks nötig. Backlinks sind die Verlinkungen auf andere Websites, die auf die Website des Unternehmens verweisen. Der Sinn dahinter ist, dass es sich um guten Inhalt handeln muss, wenn andere Websites auf die Unternehmens-Site verweisen.

Wie sieht die Zukunft des SEO-Marketing aus?

Ohne die Suchmaschinen geht heute gar nichts mehr! Ohne SEO kann keine Website eine Onlinepräsenz aufbauen, was dann darin resultiert, dass die Zielgruppe die eigene Website nicht findet und so kein Umsatz gemacht wird. In Zukunft werden die Suchmaschinen sich noch mehr auf den Nutzer richten. Aus diesem Grund werden Websites bevorzugt, die die Frage des Nutzers am besten beantworten.

Ist SEO-Marketing hilfreich in der Kulturbranche?

Absolut! Vor allem Nischen-Sites aus dem Kulturbereich können große Erfolge durch das SEO-Marketing feiern. Mit SEO und dem passenden Content kann die Zielgruppe konkret angesprochen werden, was dazu führt, dass das Interesse steigt. Es scheint schwer zu sein, sich heutzutage gegen die Konkurrenz zu bewähren, doch vor allem für Nischen bietet SEO die Chance, die Zielgruppe zu überzeugen und das langfristig! Eine gute Position bei den Suchmaschinen lockt regelmäßig neue Interessenten an, was dann für den langfristigen Erfolg spricht.