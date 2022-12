Darum müssen Kinder sich bewegen

Bewegung bringt Körper und Geist in Einklang, ist gut für unseren Körper und kann sogar das Selbstbewusstsein stärken.

Doch nicht nur Erwachsene sollten sich regelmäßig bewegen; besonders für Kinder ist es enorm wichtig, sich ausreichend zu bewegen, denn nur wenn sich die Kleinsten bewegen, können sie gesund aufwachsen. Doch warum sollten Eltern ihre Kinder anleiten, sich regelmäßig zu bewegen.

Die richtige Bewegung für jedes Kind

Nicht jedes Kind liebt es, auf dem Spielplatz zu toben, auf die Rutsche zu steigen oder Ball zu spielen. Ruhigere Kinder genießen lieber einen Spaziergang durch den Wald mit Mama und Papa oder plantschen im Badesee. Eltern sollten ihre Kinder zwar stets auffordern, sich aktiv zu bewegen, doch mit Zwang sollte die Bewegung nichts zu tun haben. Stattdessen sollten Eltern mit ihrem Nachwuchs gemeinsam nach den Aktivitäten suchen, die dem Kind Spaß macht und die es gerne ausführt. Ganz egal, ob das nun Schwimmen, Spazierengehen oder Tennis ist. Wichtig ist, dass das Kind sich mit Freude bewegt und keinesfalls etwas Negatives damit assoziiert.

Kleinere Kinder können auch schon erste Bewegungsspiele mit den Eltern machen und im Kindergartenalter sich auf und mit Rutschfahrzeugen bewegen. Auf gokart-profi.de finden Eltern und Großeltern ein großes Angebot an Fahrzeugen für Kinder für jedes Alter, mit dem die spielerische Bewegung gefördert werden kann.

Gesunde Entwicklung durch Bewegung

Kinder erforschen die Welt, indem sie sich bewegen. Schon in den ersten Lebensmonaten, wenn sie erstmals den eigenen Körper kennengelernt haben und zum ersten Mal krabbeln, wollen sie die ihnen noch unbekannte Welt kennenlernen. Nach und nach erleben sie dann ihre Umgebung aus unterschiedlichen Perspektiven, wenn sie krabbeln oder später auch klettern können. Die Kinder stillen damit nicht nur ihren natürlichen Forscherdrang, sondern sorgen durch die Bewegung auch für neue körperliche Fähigkeiten, in dem sie z.B. das Hochziehen an Tischen, Stühlen oder Treppen erlernen. Auch psychologisch ist ausreichend Bewegung schon im Babyalter wichtig, denn wenn das Baby etwas Neues, z.B. das Klettern erlernt, wird das Selbstbewusstsein gefördert.

Die Bewegung spielt also bei der Entwicklung von kognitiven, motorischen und psychologischen Fähigkeiten eine enorme Rolle. Eltern sollten also unbedingt darauf achten, dass ihre Kinder schon von Anfang an gefördert und gefordert werden und ausreichend Bewegung erlebt wird.

Wie viel Bewegung brauchen Kinder?

Im Grunde hat jedes Kind einen natürlichen Bewegungsdrang, dem es eigentlich nur nachzukommen braucht. Eltern können diesem natürlichen Wunsch nach Bewegung einfach nachkommen und den Entdeckungsdrang der Kinder unterstützen. Doch immer mehr Kinder bleiben lieber zu Hause vor dem Fernseher oder dem Laptop, anstatt mit anderen Kindern draußen zu toben. Der steigende Medienkonsum und der damit einhergehende Bewegungsmangel wirkt sich dann in körperlichen und geistigen Mängeln aus.

Kindergartenkinder sollten rund drei Stunden Bewegung am Tag erleben können, um ihre motorischen und geistigen Fähigkeiten zu entdecken und diese auf spielerische Weise zu fördern. Größere Kinder bis ins Teenageralter sollten sich immerhin noch 1,5 Stunden pro Tag bewegen, wobei auch leichte Bewegungen wie der Fußweg zur Schule zählen kann.

Eltern müssen Vorbilder sein

Aktive Eltern leben ihren Kindern vor, dass Bewegung Spaß macht. Gemeinsame sportliche Aktivitäten machen nicht nur Spaß und fördern den Zusammenhalt, sie sorgen auch dafür, dass man sich gemeinsam bewegt und so mehr Aktivität in den Alltag bringt. Die gemeinsame Bewegung kann auch zu einem Ritual der Familie gemacht werden, wie z.B. ein regelmäßiger Spaziergang oder eine entspannende Runde Yoga.